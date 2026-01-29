Μείωστε έως και 50% το χρόνο καθαρισμού με την νέα ευέλικτη μηχανή καθαρισμού δαπέδων BR 30/1 C Bp Pack. Είναι η ιδανική επιλογή για υγιεινό καθαρισμό όλων των τύπων σκληρών δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων πλακιδίων και δαπέδων ασφαλείας. Επαγγελματικός σχεδιασμός με πολύ στιβαρή κατασκευή και μεγάλη αντοχή. Εξαιρετικά αθόρυβη (μόνο 55 dB (A)), μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε, οποτεδήποτε! Σε σύγκριση με τον χειροκίνητο καθαρισμό δαπέδου, η τεχνολογία ρόλλερ μικροϊνών επιτυγχάνει έως και 20% καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και έως και 60 % ταχύτερους χρόνους στεγνώματος. Χωρίς καλώδια, με μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V υψηλής απόδοσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα μηχανήματα της νέας πλατφόρμας μπαταρίας της Kärcher. Η BR 30/1 C Bp Pack είναι η ιδανική λύση για τον καθαρισμό συντήρησης μικρών χώρων σε γραφεία, καταστήματα, ιατρεία, δεξιώσεις, ξενοδοχεία και εστιατόρια ή ακόμα και σε κυλικεία, σχολεία και νοσοκομεία. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείται με το απολυμαντικό καθαριστικό Kärcher RM 732, είναι επίσης ιδανική για απολύμανση δαπέδου, η οποία σε λειτουργία turbo γίνεται σε μόλις 5 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2-COVID-19) δοκιμασμένη σύμφωνα με EN 14476.