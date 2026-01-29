ΕΙΣΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ;
ΜΑΘΕ ΤΟΥΣ 6 ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ BR 30/1 C BP PACK!
1.Διατηρεί υψηλά επίπεδα υγιεινής
Με την μηχανή καθαρισμού δαπέδων απορροφάται πλήρως το ακάθαρτο νερό, τα καθαριστικά, οι χονδροειδείς ρύποι και οι τρίχες. Η διαδικασία καθαρισμού υγιεινής τώρα γίνεται αποδοτική και με αυξημένη ασφάλεια στην εργασία. Συνδύασέ την με το απολυμαντικό καθαριστικό Kärcher RM 732, και η απολύμανση δαπέδου με την λειτουργία turbo γίνεται σε μόλις 5 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2-COVID-19) σύμφωνα με EN 14476.
2. Κινήσου ελεύθερα
Σε μικρούς χώρους και στα πιο δύσβατα σημεία, η BR 30/1 C Bp Pack διαθέτει υψηλής τεχνολογίας εξαρτήματα και ευέλικτο σχεδιασμό που καθαρίζει σκληρά δάπεδα και κάθε γωνία του χώρου. Είναι ελαφριά και αθόρυβη και η καλύτερη λύση στον καθαρισμό δαπέδων.
3.Βελτιωνει τον καθαρισμό κατά 20% καλύτερα από τον χειροκίνητο καθαρισμό δαπέδου.
Η τεχνολογία ρόλλερ μικροϊνών επιτυγχάνει την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού και απορροφάει ακάθαρτο νερό, ρύπους, τρίχες .Τώρα με την απολύμανση ρουφάει και τον Covid-19!
4.Καθαρίζει κάθε σκληρό δάπεδο
Είναι η ιδανική επιλογή για υγιεινό καθαρισμό όλων των τύπων σκληρών δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων πλακιδίων και δαπέδων ασφαλείας. Διαθέτει επαγγελματικό σχεδιασμό με ανθεκτικά εξαρτήματα κατασκευασμένα από μέταλλο, πολύ στιβαρή κατασκευή και μεγάλη αντοχή.
5. Στεγνώνει πιο γρηγορά
Έως και 60% ταχύτερος χρόνος στεγνώματος από τον χειροκίνητο καθαρισμό δαπέδου. Οι σύντομοι χρόνοι στεγνώματος μειώνουν τον κίνδυνο ολίσθησης των υγρών δαπέδων. Οι μικρότεροι χρόνοι καθαρισμού σημαίνουν υψηλότερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο κόστος.
6.Λειτουργεί με μπαταρία λιθίου
Χωρίς καλώδια, με μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V υψηλής απόδοσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα μηχανήματα της νέας πλατφόρμας μπαταρίας της Kärcher. Προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής και παρατείνεται ο χρόνος λειτουργίας της, διαθέτει σύντομους χρόνους φόρτισης και δυνατότητα προσωρινής φόρτισης.
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BR 30/1 C Bp Pack
H νέα ευέλικτη μηχανή καθαρισμού δαπέδων BR 30/1 C Bp Pack είναι ιδανική για τον υγιεινό καθαρισμό και απολύμανση επαγγελματικών χώρων. Χωρίς καλώδια, με έξυπνη μπαταρία και τεχνολογία ρόλλερ μικροϊνών της Kärcher.
Μείωστε έως και 50% το χρόνο καθαρισμού με την νέα ευέλικτη μηχανή καθαρισμού δαπέδων BR 30/1 C Bp Pack. Είναι η ιδανική επιλογή για υγιεινό καθαρισμό όλων των τύπων σκληρών δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων πλακιδίων και δαπέδων ασφαλείας. Επαγγελματικός σχεδιασμός με πολύ στιβαρή κατασκευή και μεγάλη αντοχή. Εξαιρετικά αθόρυβη (μόνο 55 dB (A)), μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε, οποτεδήποτε! Σε σύγκριση με τον χειροκίνητο καθαρισμό δαπέδου, η τεχνολογία ρόλλερ μικροϊνών επιτυγχάνει έως και 20% καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και έως και 60 % ταχύτερους χρόνους στεγνώματος. Χωρίς καλώδια, με μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V υψηλής απόδοσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα μηχανήματα της νέας πλατφόρμας μπαταρίας της Kärcher. Η BR 30/1 C Bp Pack είναι η ιδανική λύση για τον καθαρισμό συντήρησης μικρών χώρων σε γραφεία, καταστήματα, ιατρεία, δεξιώσεις, ξενοδοχεία και εστιατόρια ή ακόμα και σε κυλικεία, σχολεία και νοσοκομεία. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείται με το απολυμαντικό καθαριστικό Kärcher RM 732, είναι επίσης ιδανική για απολύμανση δαπέδου, η οποία σε λειτουργία turbo γίνεται σε μόλις 5 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2-COVID-19) δοκιμασμένη σύμφωνα με EN 14476.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμούΕώς και 20% καλύτερα αποτελέσματα από τον χειροκίνητο καθαρισμό δαπέδου. Πλήρης απορρόφηση βρώμικου νερού, καθαριστικών, χονδροειδών ρύπων και τριχών. Αυξάνει την ποιότητα καθαρισμού και το επίπεδο υγιεινής.
Γρήγοροι χρόνοι στεγνώματοςΈως και 60% ταχύτερος χρόνος στεγνώματος από τον χειροκίνητο καθαρισμό δαπέδου. Οι σύντομοι χρόνοι στεγνώματος μειώνουν τον κίνδυνο ολίσθησης των υγρών δαπέδων. Οι μικρότεροι χρόνοι καθαρισμού σημαίνουν υψηλότερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο κόστος.
Υψηλό επίπεδο υγιεινήςΠλήρης απορρόφηση βρώμικου νερού, καθαριστικών, χονδροειδών ρύπων και τριχών. Διαδικασία καθαρισμού υγιεινής για αυξημένη ασφάλεια στην εργασία. Χαμηλότερος κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης και μετάδοσης παθογόνων.
Θέση στάθμευσης με στηρίγματα στάθμευσης
- Τα βρεγμένα ρόλλερ δεν έχουν έρχονται σε επαφή με το δάπεδο, στην θέση στάθμευσης.
- Ρόλλερ γρήγορου στεγνώματος.
Μπαταρία λιθίου
- Συμβατό με μηχανήματα από την πλατφόρμα μπαταρίας 18 V στο Kärcher Battery Universe.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και χρόνος λειτουργίας, σύντομοι χρόνοι φόρτισης, δυνατότητα προσωρινής φόρτισης.
- Εως και 25% πιο παραγωγικές από τις μηχανές με καλώδιο.
Ενσωματωμένη λειτουργία προ-σάρωσης με μηχανισμό συλλογής τριχών.
- Μειώνει, ακόμη και αφαιρεί την ανάγκη για καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα.
- Μειώνει τον χρόνο καθαρισμού εώς και 50%
- Μειώνει το συνολικό κόστος λειτουργίας και το κόστος καθαρισμού έως και 50%.
Compact,εξαιρετικά στιβαρός σχεδιασμός
- Υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά εξαρτήματα κατασκευασμένα από μέταλλο.
- Για υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος συντήρησης.
Κατάλληλο για απολύμανση δαπέδου χρησιμοποιώντας το Απολυμαντικό Καθαριστικό RM 732
- Μειώνει, ακόμη και αποτρέπει τη μετάδοση παθογόνων, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2.
- Δημιουργεί υγιεινά καθαρό περιβάλλον.
- Το υψηλό επίπεδο υγιεινής στο χώρο εργασίας μειώνει τον αριθμό των ημερών που χάνονται λόγω απουσιών που σχετίζονται με ασθένειες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|300
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|1 / 0,7
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|200
|Τύπος μπαταρίας
|Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χωρητικότητα (Ah)
|3
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|max. 200 (3,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 60
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|39 / 65
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|500 - 650
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|40
|Κατανάλωση νερού (ml/min)
|30
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|max. 55
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|70
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|12
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|340 x 305 x 1200
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Κυλινδρική βούρτσα: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανική λύση για γραφεία, ιατρεία, χώρους υποδοχής, ξενοδοχεία και εστιατόρια
- Κατάλληλο για καθαρισμό δαπέδων σε καντίνες, σχολεία και νοσοκομεία
- Ιδανικά κατάλληλο για γραφεία, καταστήματα λιανικής, ξενοδοχεία, καντίνες, ιατρεία και δικηγορικά γραφεία, νοσοκομεία και σχολεία