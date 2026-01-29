Καθαρίζει προς τα εμπρός και προς τα πίσω, διαχειρίζεται σκάλες χάρη στο μικρό βάρος του και μεταφέρεται πολύ εύκολα: το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης BR 35/12 C με μπαταρία είναι η ιδανική και αποτελεσματική λύση καθαρισμού για μικρούς και υπερβολικά επιπλωμένους χώρους. Η περιστρεφόμενη κεφαλή της κυλινδρικής βούρτσας με τεχνολογία KART επιτρέπει την εργασία σε κλειστές στροφές, εξασφαλίζοντας έτσι μέγιστη ευελιξία. Η ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου με μεγάλη διάρκεια ζωής επιτρέπει εφαρμογές μεγάλης διάρκειας. Επίσης, επαναφορτίζεται γρήγορα, δεν χρειάζεται καθόλου συντήρηση και διαρκεί έως και 3 φορές περισσότερο από τις συνήθεις μπαταρίες μολύβδου. Ο άριστος εξοπλισμός του BR 35/12 C συμπληρώνεται με την οικολογική λειτουργία eco!efficiency που μπορεί να συνδεθεί. Έτσι, μειώνεται σημαντικά η κατανάλωση ενέργειας με το πάτημα ενός κουμπιού, παρατείνεται η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας και επίσης ελαττώνεται ο θόρυβος λειτουργίας κατά 40 % περίπου επιτρέποντας έτσι τη χρήση σε χώρους όπου ισχύουν αυστηρές προδιαγραφές θορύβου.