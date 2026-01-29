Μηχανή περιποίησης δαπέδου BR 35/12 C Bp Pack
Με πρωτοποριακή τεχνολογία KART, το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων BR 35/12 C με μπαταρία εντυπωσιάζει με την εξαιρετική ευελιξία, το μικρό βάρος και την υψηλή απόδοση καθαρισμού.
Καθαρίζει προς τα εμπρός και προς τα πίσω, διαχειρίζεται σκάλες χάρη στο μικρό βάρος του και μεταφέρεται πολύ εύκολα: το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης BR 35/12 C με μπαταρία είναι η ιδανική και αποτελεσματική λύση καθαρισμού για μικρούς και υπερβολικά επιπλωμένους χώρους. Η περιστρεφόμενη κεφαλή της κυλινδρικής βούρτσας με τεχνολογία KART επιτρέπει την εργασία σε κλειστές στροφές, εξασφαλίζοντας έτσι μέγιστη ευελιξία. Η ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου με μεγάλη διάρκεια ζωής επιτρέπει εφαρμογές μεγάλης διάρκειας. Επίσης, επαναφορτίζεται γρήγορα, δεν χρειάζεται καθόλου συντήρηση και διαρκεί έως και 3 φορές περισσότερο από τις συνήθεις μπαταρίες μολύβδου. Ο άριστος εξοπλισμός του BR 35/12 C συμπληρώνεται με την οικολογική λειτουργία eco!efficiency που μπορεί να συνδεθεί. Έτσι, μειώνεται σημαντικά η κατανάλωση ενέργειας με το πάτημα ενός κουμπιού, παρατείνεται η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας και επίσης ελαττώνεται ο θόρυβος λειτουργίας κατά 40 % περίπου επιτρέποντας έτσι τη χρήση σε χώρους όπου ισχύουν αυστηρές προδιαγραφές θορύβου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Διαθέτει περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας +/– 200° με τεχνολογία ΚΑRT, που χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση της μηχανής. Εύκολη και άνετη λειτουργία σε στενές γωνίες.
- Εξαιρετικά ευέλικτη και αποτελεσματική - ιδανική για άνισες επιφάνειες
- Η βούρτσα τοποθετείται πάντα οριζόντια προς την κατεύθυνση της μηχανής. Το σύστημα αναρρόφησης αναρροφά αξιόπιστα υγρά από κάθε γωνία.
- όταν είναι απαραίτητο, η μηχανή μπορεί να καθαρίσει και να σκουπίσει επιφάνειες προς την αντίθετη φορά.
Βιώσιμο: 30% ανακυκλωμένο υλικό και λειτουργία eco!efficiency
- Εξοικονομεί πόρους και παρατείνει τον χρόνο λειτουργίας έως και 50%.
- 40% πιο αθόρυβο.
- Μειωμένες εκπομπές CO2
Περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης
- Δεν απαιτείται καθόλου συντήρηση παρά το ότι η μπαταρία της είναι 3 φορές πιο ανθεκτική από τις συμβατικές μπαταρίες.
- Μπορεί να επαναφορτιστεί μεταξύ εργασιών καθαρισμού εάν είναι απαραίτητο.
- Γρήγορη επαναφόρτιση (πλήρης φόρτιση σε 3 ώρες, μη πλήρης σε 1 ώρα).
Compact
- Λειτουργεί σε γωνία 90° μακριά από τον τοίχο.
- Χωρίς προεξοχές, εύκολη στο χειρισμό.
Πολύ ελαφρύς σχεδιασμός - μικρό βάρος
- 35% πιο ελαφριά από αντίστοιχες μηχανές.
- Εύχρηστη σε σκαλοπάτια.
- Ευκολότερη μεταφορά με οχήματα.
Πτυσσόμενη χειρολαβή
- Αποθήκευση σε μικρό χώρο.
- Μπορεί να μεταφερθεί σε μικρά οχήματα.
Ρυθμιζόμενη λαβή ανάλογα με το ύψος του χειριστή
- Ρυθμίζεται εύκολα ανάλογα με το ύψος του χειριστή.
Περιλαμβάνεται ενσωματωμένος φορτιστής υψηλής απόδοσης
- Ο φορτιστής είναι ενσωματωμένος στη μηχανή κι έτσι αυτή φορτίζεται ανά πάσα στιγμή.
- Γρήγορη επαναφόρτιση (πλήρης φόρτιση σε 3 ώρες, μη πλήρης σε 1 ώρα). Μπορεί να επαναφορτιστεί μεταξύ εργασιών καθαρισμού εάν είναι απαραίτητο.
- Ο φορτιστής απενεργοποιείται αυτόματα και τίθεται σε λειτουργία standby, για εξοικονόμηση ενέργειας.
Σύστημα κυλινδρικών βουρτσών (roller)
- Η υψηλή πίεση επαφής εξασφαλίζει την αφαίρεση της επίμονης βρωμιάς.
- Η μηχανή είναι κατάλληλη και για τραχείες επιφάνειες.
- Συνεχής απόδοση καθαρισμού.
Περιλαμβάνεται λειτουργία σάρωσης
- Αποτελεσματικό σκούπισμα, τρίψιμο και αναρρόφηση σε μία μόνο λειτουργία.
- Απομακρύνει ακόμα και μικρέςπέτρες, πριονίδια και άλλους ρύπους.
- Βελτιωμένη λειτουργία του συστήματος αναρρόφησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|350
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|450
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|12 / 12
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|1400
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|1050
|Τύπος μπαταρίας
|Li-Ion
|Μπαταρία (V/Ah)
|25,2 / 21
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 1,5
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|περίπου 2,7
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|700 - 1500
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm)
|1050
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|1
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|max. 65
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|500
|Χρώμα
|ανθρακί
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|48
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|36
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|930 x 420 x 1100
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 1 Τεμάχιο(α)
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.
- Τροχοί μεταφοράς
- Ίσιο μάκτρο: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων
- Μεταβαλλόμενη πίεση επαφής