Αυτό το συμπαγές μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευελιξία. Ο αθόρυβος καθαρισμός και το σκούπισμα είναι δυνατά και προς τις δύο κατευθύνσεις. Διαθέτει πτυσσόμενη λαβή ώθησης και αποσπώμενες δεξαμενές, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν εύκολα με κλειδωμένη λαβή μεταφοράς. Οι βούρτσες και τα χείλη αναρρόφησης αντικαθίστανται εύκολα μέσα σε δευτερόλεπτα χωρίς να χρειάζονται εργαλεία.