Μηχανή περιποίησης δαπέδου BR 40/10C ADV
Το BR 40/10 C - το πιο οικονομικό μηχάνημα στην κατηγορία του. Το συμπαγές και ισχυρό μηχάνημα έχει πλάτος εργασίας 400 mm και χωρητικότητα κάδου 10 λίτρα. Η έκδοση Advance διαθέτει πρόσθετους τροχούς μεταφοράς και δυνατότητα ρύθμισης πίεσης επαφής βούρτσας.
Αυτό το συμπαγές μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευελιξία. Ο αθόρυβος καθαρισμός και το σκούπισμα είναι δυνατά και προς τις δύο κατευθύνσεις. Διαθέτει πτυσσόμενη λαβή ώθησης και αποσπώμενες δεξαμενές, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν εύκολα με κλειδωμένη λαβή μεταφοράς. Οι βούρτσες και τα χείλη αναρρόφησης αντικαθίστανται εύκολα μέσα σε δευτερόλεπτα χωρίς να χρειάζονται εργαλεία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρό και γρήγορο
- Δύο ταχύτατες κυλινδρικές βούρτσες με υψηλή πίεση επαφής.
- Δύο συστήματα αναρρόφησης απομακρύνουν το νερό εμπρός και πίσω.
- Τα δάπεδα στεγνώνουν πολύ γρήγορα.
Φτάνει σε χαμηλά σημεία
- Φτάνει εύκολα κάτω από έπιπλα.
- Η λαβή διπλώνει και προς τις δύο κατευθύνσεις.
- Αποσπώμενος κάδος - κατάλληλος για αντικείμενα που βρίσκονται χαμηλά.
Εύκολο service
- Το σύστημα αναρρόφησης και η βούρτσα αντικαθίστανται εύκολα χωρίς εργαλεία.
- Η βαλβίδα διανομής νερού αφαιρείται και καθαρίζεται εύκολα.
- Όλα τα ηλεκτρικά μέρη είναι γρήγορα και εύκολα προσβάσιμα.
Εργονομική λαβή
- Για ευκολότερο χειρισμό.
- Με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου ροής νερού και ρύθμισης βούρτσας.
- Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|400
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|400
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|10 / 10
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|400
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|300
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|1100
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|1
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|max. 75
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 2300
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|35,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|520 x 470 x 1150
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
- Τροχοί μεταφοράς
- 2 μάκτρα, ίσια: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων
- Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
- Μεταβαλλόμενη πίεση επαφής