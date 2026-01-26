Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Adv + D 90
Συμπαγές επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων B 150 R Adv + D90 με κίνηση σε όλους τους τροχούς. Μεγάλη απόδοση κάλυψης επιφάνειας: 5.000-10.000 τ.μ. Λειτουργία με μπαταρία.
Το συμπαγές B 150 R Adv + D90 είναι εξαιρετικά ευέλικτο. Το μπαταριοκίνητο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων μπορεί να ελιχθεί ακόμη και στους πιο δύσκολους χώρους χωρίς δυσκολία. Χάρη στον φορτιστή επί του οχήματος, η μπαταρία είναι εξαιρετικά εύκολη στην επαναφόρτιση. Οι δύο κεφαλές δισκοειδείς βούρτσες διαθέτουν 90 εκ. πλάτος εργασίας. Το μηχάνημα εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του σε στροφές και κλίσεις, χάρη στην κίνηση σε όλους τους τροχούς με άριστη πρόσφυση. Άλλο ένα πλεονέκτημα: ο απλός χειρισμός, χάρη στα στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση, τον διακόπτη EASY Operation, το σύστημα ΚΙΚ και τη μεγάλη έγχρωμη οθόνη. Η εξοικονόμηση κατανάλωσης νερού και ενέργειας, καθώς και η μείωση των επιπέδων θορύβου εξασφαλίζονται με τη λειτουργία eco!efficiency. Το σύστημα απόπλυσης δεξαμενής διασφαλίζει τον υγιεινό και εύκολο καθαρισμό της δεξαμενής ακάθαρτου νερού. Χάρη στη λειτουργία αυτόματης πλήρωσης, υπάρχει η δυνατότητα να εκτελεστούν παράλληλα και άλλες εργασίες με ασφάλεια κατά την πλήρωση της δεξαμενής με καθαρό νερό. (Παράδειγμα διαμόρφωσης, διατίθενται διαφορετικές διαμορφώσεις.)
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
Κεφαλή βούρτσας με τεχνολογία δίσκου
Οδική κίνηση σε όλους τους τροχούς
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
Πρακτική λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
Επιλογή μεταξύ 4 τύπων μπαταριών
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
Σύστημα ανύψωσης κάδου (προαιρετικό)
"Χτιστή" συσκευή
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|900
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|1180
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|150 / 150
|Μπαταρία (V)
|36
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|15
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|34
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 7
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|61
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|έως και 3300
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|957
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1790 x 910 x 1410
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)
- Πλευρικές βούρτσες
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- DOSE
- Σύστημα 2 κάδων
Πεδία εφαρμογής
- Για χρήση σε χώρους παραγωγής, όπως σε κτίρια εργοστασίων
- Επίσης ιδανική επιλογή για δραστηριότητες εφοδιαστικής, για παράδειγμα, για τον καθαρισμό αποθηκών
- Για γρήγορο και αποτελεσματικό βαθύ καθαρισμό και καθαρισμό συντήρησης σε εμπορικά κέντρα
- Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης