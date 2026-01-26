Το συμπαγές B 150 R Adv + D90 είναι εξαιρετικά ευέλικτο. Το μπαταριοκίνητο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων μπορεί να ελιχθεί ακόμη και στους πιο δύσκολους χώρους χωρίς δυσκολία. Χάρη στον φορτιστή επί του οχήματος, η μπαταρία είναι εξαιρετικά εύκολη στην επαναφόρτιση. Οι δύο κεφαλές δισκοειδείς βούρτσες διαθέτουν 90 εκ. πλάτος εργασίας. Το μηχάνημα εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του σε στροφές και κλίσεις, χάρη στην κίνηση σε όλους τους τροχούς με άριστη πρόσφυση. Άλλο ένα πλεονέκτημα: ο απλός χειρισμός, χάρη στα στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση, τον διακόπτη EASY Operation, το σύστημα ΚΙΚ και τη μεγάλη έγχρωμη οθόνη. Η εξοικονόμηση κατανάλωσης νερού και ενέργειας, καθώς και η μείωση των επιπέδων θορύβου εξασφαλίζονται με τη λειτουργία eco!efficiency. Το σύστημα απόπλυσης δεξαμενής διασφαλίζει τον υγιεινό και εύκολο καθαρισμό της δεξαμενής ακάθαρτου νερού. Χάρη στη λειτουργία αυτόματης πλήρωσης, υπάρχει η δυνατότητα να εκτελεστούν παράλληλα και άλλες εργασίες με ασφάλεια κατά την πλήρωση της δεξαμενής με καθαρό νερό. (Παράδειγμα διαμόρφωσης, διατίθενται διαφορετικές διαμορφώσεις.)