Ισχυρή και με μπαταρία: Χάρη στον συμπαγή και λεπτό σχεδιασμό της, η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50/70 R Classic προσφέρει υψηλό βαθμό ευελιξίας και ευκολίας χειρισμού και, ως εκ τούτου, είναι επίσης πολύ εύκολη στη μεταφορά. Εξοπλισμένη με μια ισχυρή και μακράς διάρκειας μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 90 Ah, η οποία μπορεί να επαναφορτιστεί ανά πάσα στιγμή, καθώς και με δεξαμενή χωρητικότητας 70 λίτρων, είναι δυνατή η εκτεταμένη χρήση της για τον καθαρισμό δαπέδων. Επιπλέον, η BD 50/70 R Classic επιτρέπει την εγκατάσταση πολλών χρήσιμων και προαιρετικών εξαρτημάτων, όπως μια βάση Home Base με άγκιστρα για τη μεταφορά χειροκίνητων εργαλείων καθαρισμού, μια σφουγγαρίστρα προ-σάρωσης ή μια θήκη για σακούλες σκουπιδιών.