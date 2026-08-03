Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Συμπαγής, πολύ ευέλικτη επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/70 R Classic με δεξαμενή χωρητικότητας 70 λίτρων, μπαταρία ιόντων λιθίου που δεν χρειάζεται συντήρηση (90 Ah) και ισχυρό γρήγορο φορτιστή.
Ισχυρή και με μπαταρία: Χάρη στον συμπαγή και λεπτό σχεδιασμό της, η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50/70 R Classic προσφέρει υψηλό βαθμό ευελιξίας και ευκολίας χειρισμού και, ως εκ τούτου, είναι επίσης πολύ εύκολη στη μεταφορά. Εξοπλισμένη με μια ισχυρή και μακράς διάρκειας μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 90 Ah, η οποία μπορεί να επαναφορτιστεί ανά πάσα στιγμή, καθώς και με δεξαμενή χωρητικότητας 70 λίτρων, είναι δυνατή η εκτεταμένη χρήση της για τον καθαρισμό δαπέδων. Επιπλέον, η BD 50/70 R Classic επιτρέπει την εγκατάσταση πολλών χρήσιμων και προαιρετικών εξαρτημάτων, όπως μια βάση Home Base με άγκιστρα για τη μεταφορά χειροκίνητων εργαλείων καθαρισμού, μια σφουγγαρίστρα προ-σάρωσης ή μια θήκη για σακούλες σκουπιδιών.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολη λειτουργίαΚατανοητά σύμβολα και ξεκάθαρος πίνακας ελέγχου Μικροί χρόνοι εκμάθησης Λίγα στοιχεία ελέγχου κίτρινου χρώματος κάνουν το μηχάνημα εύκολο στη χρήση
Μεγάλης διάρκειας ζωής μπαταρία ιόντων λιθίουΜεγάλοι χρόνοι λειτουργίας και υψηλή παραγωγικότητα χάρη στην γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση Μπαταρία που δεν χρειάζεται συντήρηση και πλήρωση με νερό
Μηχανική βούρτσα δίσκουΑνθεκτική κατασκευή με ενσωματωμένη κεφαλή βούρτσας δίσκου Μεγάλη περιοχή απόδοσης, χάρη στο μεγάλο πλάτος εργασίας Αντικατάσταση βούρτσας μέσω εκτίναξης πεντάλ
Compact, λεπτή σχεδίαση
- Ιδιαίτερα ευκίνητο
- Καλή ορατότητα
- Εύκολη στην μεταφορά.
Προαιρετικά αξεσουάρ:
- Μαζεύει ξηρή βρωμιά, στηρίζοντας έτσι τη διαδικασία καθαρισμού.
- Συμβάλλει στην αποτροπή αποφράξεων στο κανάλι αναρρόφησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|510
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|850
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|70 / 75
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|2805
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|2000
|Τύπος μπαταρίας
|Li-Ion
|Μπαταρία (V/Ah)
|25,6 / 90
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 2
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|περίπου 2
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm)
|1650
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 2,3
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|66
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|1400
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|345
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|112
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Πεδίο προμήθειας
- Μπαταρία
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μάκτρο, σχήματος V
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher