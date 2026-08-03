Η compact μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp είναι ιδανικό για αποτελεσματικό καθαρισμό δαπέδου και διαθέτει ιδιαίτερα στιβαρό σχεδιασμό. Η κεφαλή βούρτσας και το μάκτρο είναι κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο μακράς διαρκείας – για εξαιρετική αναρρόφηση ακόμη και σε δομημένες επιφάνειες και σε στενές στροφές. Η κεφαλή βούρτσας R 55 με ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης εξασφαλίζει αξιόπιστα βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού και καθαρό δάπεδο. Η μπαταρία ιόντων λιθίου 90 Ah τροφοδοτεί το μηχάνημα και επιτρέπει μεγάλη διάρκεια λειτουργίας. Το καθαρό νερό συμπληρώνεται εύκολα σε οποιαδήποτε βρύση με τον γενικό σωλήνα πλήρωσης. Ο συμπαγής σχεδιασμός της μηχανής παρέχει καλύτερη επισκόπηση και ευελιξία. Η κίνηση στους τροχούς διευκολύνει τη λειτουργία και μειώνει τη φυσική καταπόνηση του χρήστη. Επιπλέον, οι προηγμένες ρυθμίσεις και οι πληροφορίες μπορούν να ελεγχθούν εύκολα από το smartphone σας με την εφαρμογή "Machine connect".