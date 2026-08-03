Η compact μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp διαθέτει ιδιαίτερα στιβαρό σχεδιασμό. Η κεφαλή βούρτσας και το μάκτρο είναι κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο μακράς διαρκείας – για εξαιρετική αναρρόφηση ακόμη και σε δομημένες επιφάνειες και σε στενές στροφές. Η κεφαλή βούρτσας R 55 με ενσωματωμένες λειτουργίες σάρωσης εξασφαλίζει αξιόπιστα βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού και καθαρό δάπεδο. Η μπαταρία ιόντων λιθίου 90 Ah τροφοδοτεί το μηχάνημα και επιτρέπει μεγάλη διάρκεια λειτουργίας. Ο συμπαγής σχεδιασμός του μηχανήματος παρέχει καλύτερη επισκόπηση και ευελιξία ακόμη και σε ιδιαίτερα στενές περιοχές. Η κίνηση στους τροχούς διευκολύνει τη λειτουργία και μειώνει τη φυσική καταπόνηση. Το νέο σύστημα δοσομέτρησης "Dose" βοηθά επίσης στην ακριβή δοσολογία των καθαριστικών - εξοικονομώντας χρήματα και πόρους. Η λειτουργία αυτόματου ξεβγάλματος επιτρέπει τον καθαρισμό της δεξαμενής ακάθαρτου νερού χωρίς επαφή, το σύστημα αυτόματης πλήρωσης εύκολης πλήρωσης της δεξαμενής καθαρού νερού με λειτουργία αυτόματης διακοπής νερού. Το καθαρό νερό συμπληρώνεται εύκολα σε οποιαδήποτε βρύση με τον γενικό σωλήνα πλήρωσης. Επιπλέον, οι προηγμένες ρυθμίσεις και οι πληροφορίες μπορούν να ελεγχθούν εύκολα από το smartphone σας με την εφαρμογή "Machine connect".