Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55+Rinse+Autofill
Compact μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp για καθαρισμό δαπέδου με στιβαρό μάκτρο αλουμινίου και κεφαλή βούρτσας R 55, μπαταρία Li-Ion 90 Ah, λειτουργία καθαρισμού δεξαμενής και αυτόματη πλήρωση/αυτόματο ξέβγαλμα.
Η compact μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp είναι ιδανικό για αποτελεσματικό καθαρισμό δαπέδου και διαθέτει ιδιαίτερα στιβαρό σχεδιασμό. Η κεφαλή βούρτσας και το μάκτρο είναι κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο μακράς διαρκείας – για εξαιρετική αναρρόφηση ακόμη και σε δομημένες επιφάνειες και σε στενές στροφές. Η κεφαλή βούρτσας R 55 με ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης εξασφαλίζει αξιόπιστα βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού και καθαρό δάπεδο. Η μπαταρία ιόντων λιθίου 90 Ah τροφοδοτεί το μηχάνημα και επιτρέπει μεγάλη διάρκεια λειτουργίας. Ο συμπαγής σχεδιασμός του μηχανήματος παρέχει καλύτερη επισκόπηση και ευελιξία ακόμη και σε ιδιαίτερα στενές περιοχές. Η κίνηση στους τροχούς διευκολύνει τη λειτουργία και μειώνει τη φυσική καταπόνηση. Η λειτουργία αυτόματου ξεβγάλματος επιτρέπει τον καθαρισμό της δεξαμενής ακάθαρτου νερού χωρίς επαφή, το σύστημα αυτόματης πλήρωσης εύκολης πλήρωσης της δεξαμενής καθαρού νερού με λειτουργία αυτόματης διακοπής νερού. Το καθαρό νερό συμπληρώνεται εύκολα σε οποιαδήποτε βρύση με τον γενικό σωλήνα πλήρωσης. Επιπλέον, οι προηγμένες ρυθμίσεις και οι πληροφορίες μπορούν να ελεγχθούν εύκολα από το smartphone σας με την εφαρμογή "Machine connect".
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά συμπαγές μηχάνημαΚαλή επισκόπηση και εξαιρετική ευελιξία. Εύκολος χειρισμός, ασφαλής και στιβαρός για την αποφυγή ζημιών.
Συνδεσιμότητα/εφαρμογή "Machine connect" για smartphoneΔιευρυμένη γκάμα λειτουργιών και πληροφοριών. Παρακολούθηση πόρων, αύξηση της παραγωγικότητας, ενημερωτικά κινούμενα σχέδια για συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων. Προσαρμογή παραμέτρων, επεξεργασία αδειών ΚΙΚ.
Κεφαλή βούρτσας και μάκτρο από χυτό αλουμίνιοΣτιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα. Λιγότεροι χρόνοι διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος και υψηλότερη παραγωγικότητα με χαμηλότερο κόστος.
Παραβολικό μάκτρο με χείλη αναρρόφησης Linatex
- Τέλεια αναρρόφηση, ακόμη και σε δομημένες επιφάνειες και σε στενές στροφές.
- Μειωμένος κίνδυνος ολίσθησης και λιγότερη χειρωνακτική εργασία.
Κεφαλή βούρτσας R 55 διπλού κυλίνδρου
- Υψηλή πίεση επαφής και ταχύτητα βούρτσας.
- Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών βαθύ καθαρισμού και σε δομημένα δάπεδα.
- Ενσωματωμένη λειτουργία προ-σάρρωσης.
Σύστημα Eco!Flow
- Επιτρέπει τη δοσομέτρηση νερού ανάλογα με την ταχύτητα.
- Σταθερά καλά αποτελέσματα καθαρισμού, ακόμη και σε στροφές.
Σύστημα ξεπλύματος δεξαμενής αυτόματης έκπλυσης
- Καθαρισμός της δεξαμενής βρώμικου νερού χωρίς επαφή.
- Χωρίς πιτσίλισμα.
Αυτόματο σύστημα πλήρωσης καθαρού νερού
- Γρήγορο και εύκολο γέμισμα της δεξαμενής γλυκού νερού.
- Εξοικονόμηση χρόνου κατά τη διαδικασία καθαρισμού, χωρίς υπερχείλιση χάρη στην αυτόματη διακοπή.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|550
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|850
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|50 / 50
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 3300
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|1980
|Τύπος μπαταρίας
|Li-Ion
|Μπαταρία (V/Ah)
|25,6 / 90
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 2
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|περίπου 7
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 240
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|max. 6
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|965
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm)
|1400
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 2,6
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|65
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|235
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|161,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
- Μπαταρία
- Φορτιστής
- Μάκτρο, καμπύλο
- Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο
Εξοπλισμός
- FACT
- Εξάρτημα προσάρωσης
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Σύστημα 2 κάδων
- Σύστημα απόπλυσης κάδου
- Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού
- λειτουργία μέσω εφαρμογής
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
- Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- Εξαιρετικά αθόρυβη κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας για χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για καθαρισμό κτιρίων, στον τομέα λιανικής ή σε δημόσια κτίρια
- Κατάλληλο για καθαρισμό δαπέδων σε καντίνες, σχολεία και νοσοκομεία
- Για συντήρηση και ενδιάμεσο καθαρισμό, π.χ. σε δημόσια κτίρια