Το βιομηχανικό πετρελαιοκίνητο σάρωθρο ΚΜ 130/300 R D είναι ιδανικό για χαμηλή κατανάλωση και εντυπωσιάζει με τις οδηγικές του επιδόσεις. Αυτό το στιβαρό μηχάνημα είναι κατάλληλο για ακραίες εργασίες π.χ βιομηχανίες δομικών υλικών, μετάλλου, χυτήρια και σε άλλους τομείς. Χάρη στη μέθοδο σάρωσης φαρασιού, λεπτόκοκκοι και χονδρόκοκκοι ρύποι αναρροφώνται πλήρως. Η κυλινδρική βούρτσα προσαρμόζεται αυτόματα σε άνισες επιφάνειες και το καινοτόμο σύστημα σάρωσης μειώνει τη φθορά στο ελάχιστο. Η κεντρική βούρτσα μπορεί να αλλαχθεί χωρίς τη χρήση εργαλείων. Ο κάδος απορριμμάτων κλείνει αυτόματα στη μεταφορά. Δύο οριζόντια τοποθετημένα επίπεδα πτυχωτά φίλτρα εξασφαλίζουν καθαρό αέρα ακόμα και σε συνθήκες με πολύ λεπτόκοκκη σκόνη. Ο καθαρισμός του φίλτρου γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού, χρησιμοποιώντας διπλό ξέστρο. Το φίλτρο είναι εύκολα προσβάσιμο και αλλάζεται χωρίς εργαλεία. Ο κινητήρας είναι επίσης εύκολα προσβάσιμος. Οι βασικές λειτουργίες επιλέγονται από το βολικό σύστημα λειτουργίας EASY. Ένα κυκλωνικό φίλτρο καθαρίζει τον αέρα πριν φτάσει στον κινητήρα επεκτείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του.