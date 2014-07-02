Αναρροφητικό σάρωθρο KM 130/300 R D
Πετρελαιοκίνητη, πλήρως υδραυλική βιομηχανική σκούπα με πίσω σύστημα διεύθυνσης τριών τροχών. Για να αντεπεξέρχεστε στις δύσκολες εργασίες καθαρισμού υλικών κτηρίων ή βιομηχανιών κατασκευής μετάλλων, χυτηρίων και άλλων τομέων με έντονη βρωμιά.
Το βιομηχανικό πετρελαιοκίνητο σάρωθρο ΚΜ 130/300 R D είναι ιδανικό για χαμηλή κατανάλωση και εντυπωσιάζει με τις οδηγικές του επιδόσεις. Αυτό το στιβαρό μηχάνημα είναι κατάλληλο για ακραίες εργασίες π.χ βιομηχανίες δομικών υλικών, μετάλλου, χυτήρια και σε άλλους τομείς. Χάρη στη μέθοδο σάρωσης φαρασιού, λεπτόκοκκοι και χονδρόκοκκοι ρύποι αναρροφώνται πλήρως. Η κυλινδρική βούρτσα προσαρμόζεται αυτόματα σε άνισες επιφάνειες και το καινοτόμο σύστημα σάρωσης μειώνει τη φθορά στο ελάχιστο. Η κεντρική βούρτσα μπορεί να αλλαχθεί χωρίς τη χρήση εργαλείων. Ο κάδος απορριμμάτων κλείνει αυτόματα στη μεταφορά. Δύο οριζόντια τοποθετημένα επίπεδα πτυχωτά φίλτρα εξασφαλίζουν καθαρό αέρα ακόμα και σε συνθήκες με πολύ λεπτόκοκκη σκόνη. Ο καθαρισμός του φίλτρου γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού, χρησιμοποιώντας διπλό ξέστρο. Το φίλτρο είναι εύκολα προσβάσιμο και αλλάζεται χωρίς εργαλεία. Ο κινητήρας είναι επίσης εύκολα προσβάσιμος. Οι βασικές λειτουργίες επιλέγονται από το βολικό σύστημα λειτουργίας EASY. Ένα κυκλωνικό φίλτρο καθαρίζει τον αέρα πριν φτάσει στον κινητήρα επεκτείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ενισχυμένη κατασκευήΣτέρεο ατσάλινο πλαίσιο. Ενισχυμένοι, υδρόψυκτοι βιομηχανικοί κινητήρες. Πλήρες υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης.
Αποδοτικό, ανθεκτικό φίλτροΕπίπεδο πτυχωτό φίλτρο με επιφάνεια φίλτρου 5,5 m². Αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου με διπλή ξύστρα. Για σκούπισμα χωρίς σκόνη.
ΕύχρηστοΑρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση. Εύκολη είσοδος και έξοδος. Εύκολη συντήρηση.
Διάφορα συστήματα μετάδοσης κίνησης
- Ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης.
- Οι πετρελαιοκινητήρες συμμορφώνονται με το βιομηχανικό πρότυπο.
- Κινητήρας υγραερίου για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Ευέλικτο σύστημα αποτυπώματος
- Άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Μειωμένη φθορά βούρτσας
- Προσαρμόζεται εύκολα σε διάφορες επιφάνειες
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Ασφαλές και εύκολο άδειασμα των απορριμμάτων
- Υψηλή ανύψωση κάδου έως 1,42 m
Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Άψογη συλλογή μικρών και μεγάλων απορριμμάτων
- Μειωμένος διασκορπισμός σκόνης.
Εκτεταμένη γκάμα αξεσουάρ και κιτ προσαρτημάτων
- Άνετη προσαρμογή στις μεμονωμένες ανάγκες καθαρισμού
- Πειστικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνετη καμπίνα, σύστημα κλιματισμού, θέρμανση)
- Δεύτερη πλευρική βούρτσα διαθέσιμη, κατόπιν αιτήματος
Πλήρες υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης και ελεγχόμενη κεντρική κυλινδρική και πλευρική βούρτσα
- Υπερβολικά μειωμένες ανάγκες συντήρησης
- Χωρίς φθορά
- Μεγάλης αντοχής
Φίλτρο κυκλώνα
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής φίλτρου μοτέρ
- Παρατεταμένα διαστήματα συντήρησης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Πετρελαίου
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Τετράχρονος κινητήρας
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Yanmar
|Απόδοση κινητήρα (kW)
|15,8
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|13000
|Πλάτος εργασίας (mm)
|1000
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1300
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1550
|Κάδος (l)
|300
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|18
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|10
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|5,5
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|951
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|951
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Υδραυλικό τιμόνι
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας δομικών υλικών
- Εγκαταστάσεις χύτευσης μετάλλων
- Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις
- Αποθηκευτικοί χώροι
- Οικοδομές
- Σιδηρουργία
- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υλικών