Αναρροφητικό σάρωθρο KM 150/500 R D
Πετρελαιοκίνητο, πλήρως υδραυλικό βιομηχανικό σάρωθρο με πίσω σύστημα διεύθυνσης τριών τροχών. Για δύσκολες εργασίες καθαρισμού δομικών υλικών ή για χρήση σε βιομηχανίες κατασκευής μετάλλων.
Το βιομηχανικό σάρωθρο KM 150/500 R D είναι ιδανικό για λειτουργία πετρελαίου χαμηλής κατανάλωσης και εντυπωσιάζει με την άψογη απόδοση κίνησης. Αυτό το δυνατό μηχάνημα είναι κατάλληλο για εργασίες υψηλού βαθμού δυσκολίας, π.χ. σάρωση δομικών υλικών και χρήση σε βιομηχανίες κατασκευής μετάλλων ή χυτήρια και άλλους τομείς με έντονους ρύπους. Χάρη στην αρχή λειτουργίας φαρασιού, πραγματοποιείται αξιόπιστη αναρρόφηση μικρών και μεγάλων απορριμμάτων. Η κυλινδρική βούρτσα προσαρμόζεται αυτόματα σε ανομοιόμορφες επιφάνειες και το πρωτοποριακό σύστημα σάρωσης μειώνει τη φθορά στο ελάχιστο. Η κεντρική κυλινδρική βούρτσα αλλάζει εύκολα χωρίς εργαλεία. Ο κάδος απορριμμάτων κλείνει αυτόματα κατά τη μεταφορά. Δύο οριζόντια τοποθετημένα επίπεδα πτυχωτά φίλτρα εξασφαλίζουν καθαρό αέρα σε συνθήκες έντονης παρουσίας σκόνης. Ο καθαρισμός του φίλτρου πραγματοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού. Το φίλτρο είναι εύκολα προσβάσιμο και αλλάζει απλά, χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Οι βασικές λειτουργίες επιλέγονται με ένα χειριστήριο χάρη στο χαρακτηριστικό EASY Operation.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποδοτικό σύστημα φίλτρουΕπίπεδο πτυχωτό φίλτρο με 7 m Αποτελεσματικός καθαρισμός με διπλή ξύστρα. Για σκούπισμα χωρίς σκόνη.
Άνετος χώρος εργασίαςΌλα τα στοιχεία ελέγχου είναι ευκρινώς τοποθετημένα και εύκολα προσβάσιμα. Εμφανίζονται σε πλήρη προβολή. Προαιρετικά: καμπίνες με θέρμανση ή κλιματισμό.
Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευήΑπλή τεχνολογία με δοκιμασμένα και ελεγμένα εξαρτήματα: πλήρως υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, ηλεκτρικό αντί για ηλεκτρονικό. Εύκολη πρόσβαση στο μοτέρ για γρήγορη και απλή συντήρηση. Η αντικατάσταση της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας και του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου γίνεται χωρίς εργαλεία.
Λειτουργία πετρελαίου
- Μεγάλα διαστήματα εργασίας
- Ισχυρή αυτοκίνηση
Προαιρετικό πλαίσιο τεσσάρων τροχών
- Βελτιωμένη πρόσφυση σε ολισθηρές και ανομοιόμορφες επιφάνειες.
- Αυξημένη άνεση και ασφάλεια οδήγησης.
- Ιδανικό για χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες λόγω της μειωμένης πίεσης επιφάνειας.
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Ασφαλές και εύκολο άδειασμα των απορριμμάτων
- Σύστημα high dump έως 1,52m
Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Άψογη συλλογή μικρών και μεγάλων απορριμμάτων
- Μειωμένος διασκορπισμός σκόνης.
Εκτεταμένη γκάμα αξεσουάρ και κιτ προσαρτημάτων
- Άνετη προσαρμογή στις μεμονωμένες ανάγκες καθαρισμού
- Πειστικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνετη καμπίνα, σύστημα κλιματισμού, θέρμανση)
- Δεύτερη και Τρίτη πλευρική βούρτσα διαθέσιμες μετά από συνεννόηση
Πλήρες υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης και ελεγχόμενη κεντρική κυλινδρική και πλευρική βούρτσα
- Υπερβολικά μειωμένες ανάγκες συντήρησης
- Χωρίς φθορά
- Μεγάλης αντοχής
Φίλτρο κυκλώνα
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής φίλτρου μοτέρ
- Παρατεταμένα διαστήματα συντήρησης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Πετρελαίου
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Τετράχρονος κινητήρας
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Yanmar
|Απόδοση κινητήρα (kW)
|18,6
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|18000
|Πλάτος εργασίας (mm)
|1200
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1500
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1800
|Κάδος (l)
|500
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|18
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|12
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|7
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|1440
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|1440
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Πεδίο προμήθειας
- Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Υδραυλικό τιμόνι
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για τη βιομηχανία (χυτήρια, εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου), εφοδιαστική και αποθήκες, χώροι στάθμευσης και πολυώροφα πάρκινγκ αυτοκινήτων, κατασκευαστικός κλάδος, αεροδρόμια και λιμάνια