Το βιομηχανικό σάρωθρο KM 150/500 R D είναι ιδανικό για λειτουργία πετρελαίου χαμηλής κατανάλωσης και εντυπωσιάζει με την άψογη απόδοση κίνησης. Αυτό το δυνατό μηχάνημα είναι κατάλληλο για εργασίες υψηλού βαθμού δυσκολίας, π.χ. σάρωση δομικών υλικών και χρήση σε βιομηχανίες κατασκευής μετάλλων ή χυτήρια και άλλους τομείς με έντονους ρύπους. Χάρη στην αρχή λειτουργίας φαρασιού, πραγματοποιείται αξιόπιστη αναρρόφηση μικρών και μεγάλων απορριμμάτων. Η κυλινδρική βούρτσα προσαρμόζεται αυτόματα σε ανομοιόμορφες επιφάνειες και το πρωτοποριακό σύστημα σάρωσης μειώνει τη φθορά στο ελάχιστο. Η κεντρική κυλινδρική βούρτσα αλλάζει εύκολα χωρίς εργαλεία. Ο κάδος απορριμμάτων κλείνει αυτόματα κατά τη μεταφορά. Δύο οριζόντια τοποθετημένα επίπεδα πτυχωτά φίλτρα εξασφαλίζουν καθαρό αέρα σε συνθήκες έντονης παρουσίας σκόνης. Ο καθαρισμός του φίλτρου πραγματοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού. Το φίλτρο είναι εύκολα προσβάσιμο και αλλάζει απλά, χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Οι βασικές λειτουργίες επιλέγονται με ένα χειριστήριο χάρη στο χαρακτηριστικό EASY Operation.