Αναρροφητικό σάρωθρο KM 100/100 R Bp
Άνετο, μοντέρνο εποχούμενο σάρωθρο επαγγελματικής χρήσης για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους από 6.000 - 7.800 τμ/ώρα
Τεχνική Περιγραφή: Σύστημα μετάδοσης κίνησης 24V/750W DC- 1 πετάλι για κίνηση μπρος και πίσω- μικρός κύκλος στροφής (3350μμ) - αυτόματο φρένο στάθμευσης με τεχνολογία αναρρόφησης- αυτόματο σβήσιμο μηχανής όταν ο χειριστής σηκώνεται από τη θέση του- αποτελεσματικό στρογγυλό σύστημα φίλτρου με αυτόματο καθαρισμό φίλτρου. Σύστημα σάρωσης/αναρρόφησης: Αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιεί την αρχή της ανατροπής, δηλαδή η κυλινδρική βούρτσα ωθεί τη βρωμιά επάνω και πίσω στον κάδο σκουπιδιών. Η ελεύθερα κινούμενη κυλινδρική βούρτσα προσαρμόζεται αυτόματα στις ανομοιόμορφες επιφάνειες. Η αντικατάσταση του φίλτρου και της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας γίνεται χωρίς εργαλεία. Με ενσωματωμένο καπάκι για μεγάλα απορρίμματα, π.χ. δοχεία, σπασμένα κομμάτια, χαλίκια ή βρεγμένα φύλλα. Η πλευρική βούρτσα και η κυλινδρική βούρτσα κινούνται υδραυλικά. Είναι διαθέσιμη και μια δεύτερη προαιρετική πλευρική βούρτσα. Κάδος απορριμμάτων: Και οι δύο κάδοι απορριμμάτων 50 λίτρων αφαιρούνται από το πλάι. Λειτουργία: Η πλευρική βούρτσα και η κεντρική κυλινδρική βούρτσα χαμηλώνουν με διακόπτη. Η μπροστινή κίνηση και η οπισθοπορεία ελέγχονται με ένα μόνο πεντάλ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
ΠροφυλακτήραςΠροστατεύει τη σκούπα και τα εμπόδια της επιφάνειας που καθαρίζεται.
Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρουΤο φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα όταν απενεργοποιείται το μηχάνημα – για συνεχή σάρωση μειωμένου επιπέδου σκόνης για μεγάλες περιόδους αδιάκοπης χρήσης. Ο καθαρισμός του φίλτρου μπορεί επίσης να γίνει χειροκίνητα. Αντικατάσταση του φίλτρου χωρίς εργαλεία.
Εύκολη συντήρησηΤο φίλτρο και η κυλινδρική βούρτσα αφαιρούνται εύκολα χωρίς εργαλεία για ευέλικτη συντήρηση.
Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση
- Σαφής διάταξη όλων των χειριστηρίων στη λαβή για βολικό σκούπισμα.
- Στάνταρ σύμβολα για όλα τα σάρωθρα της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (V/kW)
|24 / 2,1
|Τύπος κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|6000
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες (m²/h)
|7800
|Πλάτος εργασίας (mm)
|700
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1000
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1300
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|240
|Τάση μπαταρίας (V)
|24
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Κάδος (l)
|100
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|15
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|6
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|6
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|320
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|300
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Πεδίο προμήθειας
- Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα
- Τροχοί, δεν αφήνουν σημάδια
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αρχή της ανατροπής
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
Πεδία εφαρμογής
- Για γρήγορο καθαρισμό συντήρησης σε πάρκινγκ αυτοκινήτων
- Ιδανικό για εργολάβους κτιριακών υπηρεσιών, στον τομέα του λιανικού εμπορίου ή σε δημόσια κτίρια.
- Κατάλληλο για συνεργεία, σχολεία, πρατήρια καυσίμων ή αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
- Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής και αποθηκών