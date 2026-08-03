SurfacePro Surface Cleaner CA 30 C Eco, 1l

Συμπύκνωμα καθαρισμού επιφανειών γενικής χρήσης για δάπεδα και εσωτερικούς χώρους. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς ραβδώσεις.