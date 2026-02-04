VehiclePro Ενεργός αφρός RM 812 Κλασσικό, 20l
Πολύ ισχυρός αφρός με εντατική δράση. Υλικά ειδικά διαμορφωμένης σύνθεσης για την προστασία της επιφάνειας των οχημάτων καθώς επίσης και των βουρτσών. Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|20
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|9
|Βάρος (kg)
|20,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|22,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|260 x 240 x 390
Πεδία εφαρμογής
- καθαρισμός οχημάτων
- Καθαρισμός επαγγελματικών οχημάτων.
- Αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα, ποδήλατα
- Αυτοκίνητα