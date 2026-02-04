VehiclePro Ενεργός αφρός RM 812 Κλασσικό, 20l

Πολύ ισχυρός αφρός με εντατική δράση. Υλικά ειδικά διαμορφωμένης σύνθεσης για την προστασία της επιφάνειας των οχημάτων καθώς επίσης και των βουρτσών. Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA.