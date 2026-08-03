Αρθρωτή αυτοεξυπηρετούμενη μονάδα πολλαπλών θέσεων SB MU για 4 έως 8 αυτοεξυπηρετούμενους σταθμούς πλύσης για εξωτερικό καθαρισμό οχημάτων που μπορεί να διαμορφωθεί ξεχωριστά και να επεκταθεί με ευελιξία. Τα 5 βασικά στοιχεία της μονάδα αντλίας, το σύστημα ζεστού νερού, η μονάδα αποσκλήρυνσης και ωσμώσεως, ο πίνακας ελέγχου και ο εξοπλισμός του χώρου πλυσίματος εγκαθίστανται σε ένα χώρο της εγκατάστασης. Οι μονάδες είναι εργοστασιακά προσυναρμολογημένες σε πλαίσιο για απλή επί τόπου εγκατάσταση, που εξοικονομεί χρόνο και κόστος. Όλα τα εξαρτήματα είναι εύκολα προσβάσιμα και ιδιαίτερα εύχρηστα για την τεχνική συντήρηση. Εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που εγγυώνται υψηλή αξιοπιστία της διαδικασίας. Ανάλογα με τις μεμονωμένες απαιτήσεις της εγκατάστασης, κάθε θέση πλύσης μπορεί να διαθέτει έως και 11 προγράμματα πλύσης (πρόπλυση, κύριος καθαρισμός και περιποίηση). Το σύστημα αφρού Vario χρησιμοποιείται για καθαρισμό με αφρό με τη χρήση βούρτσα πλύσης. Η ένταση του νερού και η σύσταση του αφρού (υγρός ή ξηρός αφρός) μπορούν να ρυθμιστούν από τον χειριστή. Οι πελάτες του συστήματος πλύσεων επωφελούνται ιδίως από τη σαφή καθοδήγηση του χρήστη, τη λογική διάταξη των εργονομικών εργαλείων πλύσης, καθώς και τα αποτελεσματικά προγράμματα πλύσης για τον καθαρισμό ζαντών τροχών και τα καινοτόμα προγράμματα περιποίησης για τη συντήρηση χρωμάτων (αφρός στίλβωσης).