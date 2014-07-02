Η NT 65/2 Ap είναι μια ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης, με σύστημα ApClean, που παρέχει συνεχή ισχύ αναρρόφησης και μακράς διαρκείας χωρίς διακοπές στην εργασία. Διαθέτει συμπαγές περίβλημα τουρμπίνας με ενσωματωμένο κάλυμμα φίλτρου για εύκολη αφαίρεση του μεγάλου επίπεδου φίλτρου. Καθαρίζεται αποτελεσματικά μέσω του ημι-αυτόματου συστήματος καθαρισμού φίλτρων ApClean. Έτσι εξασφαλίζεται υψηλή ισχύς αναρρόφησης, μεγάλα διαστήματα χωρίς διακοπή εργασίας και μακρά διάρκεια ζωής του φίλτρου. Με ηλεκτρονικό σύστημα ένδειξης στάθμης νερού για την υγρή αναρρόφηση, που αποτρέπει την υπερχείλιση. Η απόρριψη των ακάθαρτων υγρών είναι εύκολη χάρη στον προσαρτημένο ανθεκτικό στα έλαια σωλήνα αποστράγγισης. Τα εξαρτήματα συνδέονται εύκολα και γρήγορα με τη μηχανή μέσω ενός συστήματος clip. Διαθέτει επίσης σύστημα αποθήκευσης σωλήνα, θήκη για τα εξαρτήματα και συρταρωτή επιφάνεια π.χ. για εργαλεία.Η NT 65/2 Ap είναι ιδιαίτερα ευέλικτη χάρη σε δύο μεγάλους σταθερούς τροχούς και δύο τροχίσκους μετακίνησης.