Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 65/2 Ap
Η NT 65/2 Ap είναι μια ισχυρή μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης, με 2 μοτέρ, για επαγγελματικές εφαρμογές. Η αναρροφητική ισχύς της παραμένει σχεδόν συνεχής.
Η NT 65/2 Ap είναι μια ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης, με σύστημα ApClean, που παρέχει συνεχή ισχύ αναρρόφησης και μακράς διαρκείας χωρίς διακοπές στην εργασία. Διαθέτει συμπαγές περίβλημα τουρμπίνας με ενσωματωμένο κάλυμμα φίλτρου για εύκολη αφαίρεση του μεγάλου επίπεδου φίλτρου. Καθαρίζεται αποτελεσματικά μέσω του ημι-αυτόματου συστήματος καθαρισμού φίλτρων ApClean. Έτσι εξασφαλίζεται υψηλή ισχύς αναρρόφησης, μεγάλα διαστήματα χωρίς διακοπή εργασίας και μακρά διάρκεια ζωής του φίλτρου. Με ηλεκτρονικό σύστημα ένδειξης στάθμης νερού για την υγρή αναρρόφηση, που αποτρέπει την υπερχείλιση. Η απόρριψη των ακάθαρτων υγρών είναι εύκολη χάρη στον προσαρτημένο ανθεκτικό στα έλαια σωλήνα αποστράγγισης. Τα εξαρτήματα συνδέονται εύκολα και γρήγορα με τη μηχανή μέσω ενός συστήματος clip. Διαθέτει επίσης σύστημα αποθήκευσης σωλήνα, θήκη για τα εξαρτήματα και συρταρωτή επιφάνεια π.χ. για εργαλεία.Η NT 65/2 Ap είναι ιδιαίτερα ευέλικτη χάρη σε δύο μεγάλους σταθερούς τροχούς και δύο τροχίσκους μετακίνησης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πρακτική αποθήκευση των εξαρτημάτων επάνω στο μηχάνημα
- Μεγάλος, πρακτικός χώρος αποθήκευσης στο πάνω μέρος του περιβλήματος.
- Τα εργαλεία και τα εξαρτήματα είναι πάντα στη διάθεσή σας.
Ενσωματωμένος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο πετρέλαιο)
- Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμος.
- Τα υγρά μπορούν να απορριφθούν εύκολα και καθαρά.
Ημιαυτόματο σύστημα τινάγματος φίλτρου
- Βέλτιστη απόδοση καθαρισμού φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιού.
- Επιτρέπει σταθερά υψηλή απόδοση φίλτρου και ισχύ αναρρόφησης.
- Σχεδιασμός που εξοικονομεί χρόνο και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φίλτρου.
Άγκιστρο αποθήκευσης σωλήνα και εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης
- Πάντα ασφαλώς στερεωμένο κατά τη μεταφορά.
- Πρακτική και τακτοποιημένη αποθήκευση της μηχανής.
Εργονομική λαβή
- Βολική και εύκολη μεταφορά της ηλεκτρικής σκούπας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|2 x 74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|65
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 2760
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 40
|Μήκος καλωδίου (m)
|10
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|20
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|600 x 480 x 920
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
- Γωνία: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Χαρτί
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο λάδι)
- Λαβή ώθησης
Εξοπλισμός
- Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης
- Καθαρισμός φίλτρου: Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Κατηγορία προστασίας: II
- Τροχίσκος με φρένο
Πεδία εφαρμογής
- Κατάλληλο για υγρό και ξηρό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα
- Για την απορρόφηση υγρών, χονδροειδών ακαθαρσιών και σκόνης σε όλες τις σκληρές επιφάνειες, καθώς και για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων αυτοκινήτων