Η NT 27/1 είναι μια compact, ιδιαίτερα ευέλικτη και εύχρηστη μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές κάθε τύπου. Διαθέτει ισχυρό μοτέρ που παρέχει μεγάλη ισχύ αναρρόφησης, φίλτρο φυσίγγιο και μηχανικό σύστημα πλωτήρα που απενεργοποιεί αυτόματα την αναρρόφηση μόλις γεμίσει ο κάδος, ώστε να αποφεύγεται η υπερχείλιση. Με πρακτικό σύστημα clip για εύκολη και γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων και πέντε ευκίνητους τροχούς, για άριστη ευελιξία και σταθερότητα. Στο πάνω μέρος του μοτέρ βρίσκεται μία πρακτική συρταρωτή θέση για υπολείμματα ρύπων. Το περίβλημα της μηχανής είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό, ανθεκτικό στις συγκρούσεις. Η NT 27/1 διαθέτει επίσης θήκες για τα εξαρτήματα, καθώς και άγκιστρο για την αποθήκευση του καλωδίου ισχύος, εργονομική χειρολαβή για εύκολη και άνετη μεταφορά με όλα τα εξαρτήματα. Με προφυλακτήρα για προστασία της μηχανής, των τοίχων, του εξοπλισμού, αλλά και των επίπλων.