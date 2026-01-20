Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 27/1
Η NT 27/1 Me είναι μια μηχανή υγρής και ξηρής αναρρόφησης, υψηλής απόδοσης, για επαγγελματική χρήση. Είναι ιδιαίτερα συμπαγής και εξοπλισμένη με πολλά και χρήσιμα εξαρτήματα.
Η NT 27/1 είναι μια compact, ιδιαίτερα ευέλικτη και εύχρηστη μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές κάθε τύπου. Διαθέτει ισχυρό μοτέρ που παρέχει μεγάλη ισχύ αναρρόφησης, φίλτρο φυσίγγιο και μηχανικό σύστημα πλωτήρα που απενεργοποιεί αυτόματα την αναρρόφηση μόλις γεμίσει ο κάδος, ώστε να αποφεύγεται η υπερχείλιση. Με πρακτικό σύστημα clip για εύκολη και γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων και πέντε ευκίνητους τροχούς, για άριστη ευελιξία και σταθερότητα. Στο πάνω μέρος του μοτέρ βρίσκεται μία πρακτική συρταρωτή θέση για υπολείμματα ρύπων. Το περίβλημα της μηχανής είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό, ανθεκτικό στις συγκρούσεις. Η NT 27/1 διαθέτει επίσης θήκες για τα εξαρτήματα, καθώς και άγκιστρο για την αποθήκευση του καλωδίου ισχύος, εργονομική χειρολαβή για εύκολη και άνετη μεταφορά με όλα τα εξαρτήματα. Με προφυλακτήρα για προστασία της μηχανής, των τοίχων, του εξοπλισμού, αλλά και των επίπλων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Φίλτρο τύπου φυσιγγίου PES ανθεκτικό στην υγρασίαΕύκολη εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Το φίλτρο φυσιγγίου PES δεν χρειάζεται να στεγνώσει πριν από τη χρήση. Βιωσιμότητα: το φίλτρο κασέτας PES μπορεί να πλυθεί.
Ανθεκτικές μεταλλικές ασφάλειεςΟι πολύ ανθεκτικές μεταλλικές ασφάλειες κλειδώνουν αξιόπιστα.
Ανθεκτικός προφυλακτήραςΈνας προφυλακτήρας προστατεύει τη μηχανή καθώς και τους τοίχους, τα μηχανήματα και άλλα αντικείμενα από συγκρούσεις και φθορές.
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
- Η ενσωματωμένη αποθήκευση εξασφαλίζει ότι όλα τα εξαρτήματα είναι αποθηκευμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να χαθούν και είναι πάντα έτοιμα για χρήση.
Σύστημα πλωτήρα
- Η ισχύς αναρρόφησης παραμένει σε σταθερά υψηλό επίπεδο.
- Το σύστημα πλωτήρα διακόπτει τη ροή αναρρόφησης μετά την επίτευξη της μέγιστης χωρητικότητας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|72
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|27
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1380
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|71
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|420 x 420 x 525
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.5 m
- Γωνία: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Χαρτί
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 300 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Φίλτρο φυσίγγιο: PES
Εξοπλισμός
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Κατηγορία προστασίας: II
- Τροχίσκος με φρένο
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Κατάλληλο για υγρό και ξηρό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα