Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 48/1
Αυτό το μηχάνημα είναι μία σκούπα ξηρής και υγρής αναρρόφησης εξαιρετικά ανθεκτική, λειτουργική, ισχυρή, με μέγιστες εργονομικές ιδιότητες.
Η ΝΤ 48/1 έχει χωρητικότητα κάδου 48L. Είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένο γάντζο καλωδίου και θήκη εξαρτημάτων για σωλήνες αναρρόφησης, εξάρτημα δαπέδου και εξάρτημα γωνιών. Η μεγάλη θήκη του φίλτρου με τη μεγάλη επιφάνεια της (0,8τ.μ.) παρέχει συνεχόμενα υψηλή ισχύ αναρρόφησης. Το σύστημα float εξασφαλίζει ασφαλή διακοπή της ροής του αέρα από όλα τα αναρροφούμενα υγρά. Οποιαδήποτε στιγμή τα εργαλεία μπορούν να αποθηκευτούν και να είναι έτοιμα για χρήση στην μεγάλη περιοχή αποθήκευσης στην κεφαλή της σκούπας. Η άνετη μεταφορά εξασφαλίζεται από τον εύκολα προσβάσιμο σωλήνα αποστράγγιξης, το ανθεκτικό πλαίσιο με μεγάλους τροχούς, τα ροδάκια, κατασκευασμένα από μέταλλο με φρένο και τη λαβή μεταφοράς.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Άδειασμα κάδουΕύκολα προσβάσιμος σωλήνας αποστράγγισης για εύκολη απόρριψη υγρών.
Αποθήκευση εξαρτημάτωνΤα εξαρτήματα προσαρτώνται στον κάδο στο πίσω μέρος της μηχανής.
Ανθεκτικές μεταλλικές ασφάλειεςΟι πολύ ανθεκτικές μεταλλικές ασφάλειες κλειδώνουν αξιόπιστα.
Άγκιστρο καλωδίου
- Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πάντα αποθηκευμένο με ασφάλεια για μεταφορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|72
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|48
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1380
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|71
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|10,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|14,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|490 x 390 x 780
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.5 m
- Γωνία: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Χαρτί
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Φίλτρο φυσίγγιο: PES
- Σωλήνας αποστράγγισης
Εξοπλισμός
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Κατηγορία προστασίας: II
- Τροχίσκος με φρένο