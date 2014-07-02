Η ΝΤ 48/1 έχει χωρητικότητα κάδου 48L. Είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένο γάντζο καλωδίου και θήκη εξαρτημάτων για σωλήνες αναρρόφησης, εξάρτημα δαπέδου και εξάρτημα γωνιών. Η μεγάλη θήκη του φίλτρου με τη μεγάλη επιφάνεια της (0,8τ.μ.) παρέχει συνεχόμενα υψηλή ισχύ αναρρόφησης. Το σύστημα float εξασφαλίζει ασφαλή διακοπή της ροής του αέρα από όλα τα αναρροφούμενα υγρά. Οποιαδήποτε στιγμή τα εργαλεία μπορούν να αποθηκευτούν και να είναι έτοιμα για χρήση στην μεγάλη περιοχή αποθήκευσης στην κεφαλή της σκούπας. Η άνετη μεταφορά εξασφαλίζεται από τον εύκολα προσβάσιμο σωλήνα αποστράγγιξης, το ανθεκτικό πλαίσιο με μεγάλους τροχούς, τα ροδάκια, κατασκευασμένα από μέταλλο με φρένο και τη λαβή μεταφοράς.