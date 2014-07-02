Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 70/2

Ποιότητα Kärcher σε προσιτή τιμή: η σειρά NT 70 περιλαμβάνει ισχυρές ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης με έως τρεις κινητήρες. Με την υψηλή απορροφητική ισχύ τους, οι μηχανές αυτές εντυπωσιάζουν με τις επιδόσεις τους σε υγρές εφαρμογές αλλά και όταν χρησιμοποιούνται σε στερεούς ρύπους.