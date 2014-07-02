Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 70/2
Ποιότητα Kärcher σε προσιτή τιμή: η σειρά NT 70 περιλαμβάνει ισχυρές ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης με έως τρεις κινητήρες. Με την υψηλή απορροφητική ισχύ τους, οι μηχανές αυτές εντυπωσιάζουν με τις επιδόσεις τους σε υγρές εφαρμογές αλλά και όταν χρησιμοποιούνται σε στερεούς ρύπους.
Η σειρά μηχανών NT 70 περιλαμβάνει μεγάλες, ισχυρές ηλεκτρικές σκούπες υγρής/ξηρής αναρρόφησης με έως τρεις κινητήρες. Πρόκειται για ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο μοντέλων, το οποίο επιδεικνύει τα πλεονεκτήματά του ιδιαίτερα σε εφαρμογές υγρής αναρρόφησης και αναρρόφησης στερεών ρύπων. Ισχυρή δύναμη αναρρόφησης και αποδεδειγμένη ποιότητα Kärcher σε προσιτή τιμή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
Ενσωματωμένος σωλήνας αποστράγγισης
Εργονομική λαβή
Ανθεκτικός προφυλακτήρας
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|2 x 74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|70
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 2400
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 40
|Μήκος καλωδίου (m)
|10
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|79
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|25,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|32,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|720 x 510 x 975
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
- Γωνία: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Φίλτρο φυσίγγιο: Χαρτί
- Σωλήνας αποστράγγισης
- Λαβή ώθησης
Εξοπλισμός
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Κατηγορία προστασίας: II