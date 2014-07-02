Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 70/3
Ισχυρή ηλεκτρική σκούπα ξηρής και υγρής αναρρόφησης με κάδο χωρητικότητας 70 λίτρων και έως τρεις κινητήρες.
Η σειρά μηχανών NT 70 περιλαμβάνει μεγάλες, ισχυρές ηλεκτρικές σκούπες υγρής/ξηρής αναρρόφησης με έως τρεις κινητήρες. Πρόκειται για ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο μοντέλων, το οποίο επιδεικνύει τα πλεονεκτήματά του ιδιαίτερα σε εφαρμογές υγρής αναρρόφησης και αναρρόφησης στερεών ρύπων. Ισχυρή δύναμη αναρρόφησης και αποδεδειγμένη ποιότητα Kärcher σε προσιτή τιμή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
- Πλατύς προφυλακτήρας με θέση αποθήκευσης εξαρτημάτων.
Ενσωματωμένος σωλήνας αποστράγγισης
- Ο κάδος αδειάζει εύκολα μέσω του σωλήνα αποστράγγισης, γεγονός που αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα λόγω του κάδου χωρητικότητας 70 l.
Εργονομική λαβή
- Η ΝΤ 70 διαθέτει εργονομική λαβή για μεγαλύτερη ευελιξία.
Ανθεκτικός προφυλακτήρας
- O ανθεκτικός προφυλακτήρας προστατεύει τη μηχανή από χτυπήματα και προσκρούσεις.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|3 x 74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|70
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 3600
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 40
|Μήκος καλωδίου (m)
|10
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|83
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|27,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|720 x 510 x 975
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
- Γωνία: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Φίλτρο φυσίγγιο: Χαρτί
- Σωλήνας αποστράγγισης
- Λαβή ώθησης
Εξοπλισμός
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Κατηγορία προστασίας: II