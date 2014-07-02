Η σειρά μηχανών NT 70 περιλαμβάνει μεγάλες, ισχυρές ηλεκτρικές σκούπες υγρής/ξηρής αναρρόφησης με έως τρεις κινητήρες. Πρόκειται για ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο μοντέλων, το οποίο επιδεικνύει τα πλεονεκτήματά του ιδιαίτερα σε εφαρμογές υγρής αναρρόφησης και αναρρόφησης στερεών ρύπων. Ισχυρή δύναμη αναρρόφησης και αποδεδειγμένη ποιότητα Kärcher σε προσιτή τιμή.