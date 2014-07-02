Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 65/2 Tact²

Η NT 65/2 Tact² είναι εξοπλισμένη με standard ολοκληρωμένο αντιστατικό πακέτο ως standard, το οποίο είναι κατάλληλο ακόμα και για μεγάλες ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης.

Η Kärcher παρουσιάζει το σύστημα Tact² – που διαθέτει η νέα μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης της κορυφαίας κατηγορίας. Μέσω αυτού του αυτόματου συστήματος καθαρισμού φίλτρων επιτυγχάνεται η υψηλότερη απόδοση που έχει σημειωθεί έως τώρα. Με δύο μοτέρ, το σύστημα Tact² παράγει συνεχώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης και χάρη στη μακρά διάρκεια ζωής των φίλτρων, μπορείτε ουσιαστικά να ξεχάσετε ότι χρειάζεται αλλαγή. Οι μηχανές ξηρής & υγρής αναρρόφησης της Kärcher με σύστημα Tact² αποτελούν ολοκληρωμένα συυστήματα, κατάλληλα όχι μόνο για την αποκομιδή μεγάλων ποσοτήτων λεπτόκοκκης σκόνης, αλλά και σκληρής βρωμιάς, μπάζων και νερού. Η κορυφαία αυτή κατηγορία μηχανών ξηρής & υγρής αναρρόφησης διαθέτει ποικίλες επιλογές, ώστε να παρέχει την ιδανική λύση, όποια κι αν είναι η εφαρμογή και οπουδήποτε απαιτείται υψηλή ισχύς αναρρόφησης: σε εργοτάξια/οικοδομές, στη βιομηχανία τροφίμων, στην αυτοκινητοβιομηχανία ή γενικότερα στον τομέα της Βιομηχανίας.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 65/2 Tact²: Εύκολη μεταφορά
Εύκολη μεταφορά
Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 65/2 Tact²: "Έξυπνο" σύστημα αποθήκευσης εξαρτημάτων
"Έξυπνο" σύστημα αποθήκευσης εξαρτημάτων
Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 65/2 Tact²: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²
Πρακτική αποθήκευση
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1
Τάση (V) 220 / 240
Συχνότητα (Hz) 50 / 60
Ποσότητα αέρα (l/s) 2 x 74
Αναρρόφηση (mbar/kPa) 254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου (l) 65
Υλικό κάδου Πλαστικό
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W) max. 2760
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( ) ID 40
Μήκος καλωδίου (m) 10
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 73
Χρώμα ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 24,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 31,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 575 x 490 x 880

Πεδίο προμήθειας

  • Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
  • Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ηλεκτρικά αγώγιμο
  • Γωνία: Ηλεκτρικά αγώγιμο
  • Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
  • Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
  • Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
  • Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
  • Ακροφύσιο σχισμών
  • Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο λάδι)
  • Λαβή ώθησης

Εξοπλισμός

  • Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης
  • Αντιστατικό σύστημα
  • Καθαρισμός φίλτρου: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²
  • Στιβαρός προφυλακτήρας
  • Κατηγορία προστασίας: I
  • Τροχίσκος με φρένο
Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 65/2 Tact²
Videos
Εξαρτήματα