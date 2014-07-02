Η Kärcher παρουσιάζει το σύστημα Tact² – που διαθέτει η νέα μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης της κορυφαίας κατηγορίας. Μέσω αυτού του αυτόματου συστήματος καθαρισμού φίλτρων επιτυγχάνεται η υψηλότερη απόδοση που έχει σημειωθεί έως τώρα. Με δύο μοτέρ, το σύστημα Tact² παράγει συνεχώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης και χάρη στη μακρά διάρκεια ζωής των φίλτρων, μπορείτε ουσιαστικά να ξεχάσετε ότι χρειάζεται αλλαγή. Οι μηχανές ξηρής & υγρής αναρρόφησης της Kärcher με σύστημα Tact² αποτελούν ολοκληρωμένα συυστήματα, κατάλληλα όχι μόνο για την αποκομιδή μεγάλων ποσοτήτων λεπτόκοκκης σκόνης, αλλά και σκληρής βρωμιάς, μπάζων και νερού. Η κορυφαία αυτή κατηγορία μηχανών ξηρής & υγρής αναρρόφησης διαθέτει ποικίλες επιλογές, ώστε να παρέχει την ιδανική λύση, όποια κι αν είναι η εφαρμογή και οπουδήποτε απαιτείται υψηλή ισχύς αναρρόφησης: σε εργοτάξια/οικοδομές, στη βιομηχανία τροφίμων, στην αυτοκινητοβιομηχανία ή γενικότερα στον τομέα της Βιομηχανίας.