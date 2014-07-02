Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 65/2 Tact²
Η NT 65/2 Tact² είναι εξοπλισμένη με standard ολοκληρωμένο αντιστατικό πακέτο ως standard, το οποίο είναι κατάλληλο ακόμα και για μεγάλες ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης.
Η Kärcher παρουσιάζει το σύστημα Tact² – που διαθέτει η νέα μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης της κορυφαίας κατηγορίας. Μέσω αυτού του αυτόματου συστήματος καθαρισμού φίλτρων επιτυγχάνεται η υψηλότερη απόδοση που έχει σημειωθεί έως τώρα. Με δύο μοτέρ, το σύστημα Tact² παράγει συνεχώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης και χάρη στη μακρά διάρκεια ζωής των φίλτρων, μπορείτε ουσιαστικά να ξεχάσετε ότι χρειάζεται αλλαγή. Οι μηχανές ξηρής & υγρής αναρρόφησης της Kärcher με σύστημα Tact² αποτελούν ολοκληρωμένα συυστήματα, κατάλληλα όχι μόνο για την αποκομιδή μεγάλων ποσοτήτων λεπτόκοκκης σκόνης, αλλά και σκληρής βρωμιάς, μπάζων και νερού. Η κορυφαία αυτή κατηγορία μηχανών ξηρής & υγρής αναρρόφησης διαθέτει ποικίλες επιλογές, ώστε να παρέχει την ιδανική λύση, όποια κι αν είναι η εφαρμογή και οπουδήποτε απαιτείται υψηλή ισχύς αναρρόφησης: σε εργοτάξια/οικοδομές, στη βιομηχανία τροφίμων, στην αυτοκινητοβιομηχανία ή γενικότερα στον τομέα της Βιομηχανίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολη μεταφορά
"Έξυπνο" σύστημα αποθήκευσης εξαρτημάτων
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²
Πρακτική αποθήκευση
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|2 x 74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|65
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 2760
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 40
|Μήκος καλωδίου (m)
|10
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|24,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|31,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|575 x 490 x 880
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Γωνία: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο λάδι)
- Λαβή ώθησης
Εξοπλισμός
- Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης
- Αντιστατικό σύστημα
- Καθαρισμός φίλτρου: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Κατηγορία προστασίας: I
- Τροχίσκος με φρένο