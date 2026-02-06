Grazie al rullo particolarmente morbido, la bocchetta per pavimenti duri pulisce accuratamente e con effetto duraturo i pavimenti duri sensibili come parquet, laminato, sughero, PVC, linoleum e piastrelle. È stata sviluppata appositamente per il VC 4 Cordless (Premium) myHome, il VC 6 Cordless (Premium) ourFamily e il VC 7 Cordless yourMax e scivola delicatamente e dolcemente sul pavimento. Un altro vantaggio è lo snodo flessibile della bocchetta per pavimenti duri, che rende possibile un'estrema manovrabilità e un'ottima accessibilità sotto i mobili. Altre caratteristiche pratiche: i LED sulla bocchetta per pavimenti rendono lo sporco più visibile e garantiscono così una pulizia ancora più accurata.