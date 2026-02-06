Bocchetta pavimenti duri per aspirapolvere VC
La bocchette per pavimenti duri pulisce delicatamente anche i pavimenti duri sensibili. Per gli aspirapolvere VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily e VC 7 Cordless yourMax.
Grazie al rullo particolarmente morbido, la bocchetta per pavimenti duri pulisce accuratamente e con effetto duraturo i pavimenti duri sensibili come parquet, laminato, sughero, PVC, linoleum e piastrelle. È stata sviluppata appositamente per il VC 4 Cordless (Premium) myHome, il VC 6 Cordless (Premium) ourFamily e il VC 7 Cordless yourMax e scivola delicatamente e dolcemente sul pavimento. Un altro vantaggio è lo snodo flessibile della bocchetta per pavimenti duri, che rende possibile un'estrema manovrabilità e un'ottima accessibilità sotto i mobili. Altre caratteristiche pratiche: i LED sulla bocchetta per pavimenti rendono lo sporco più visibile e garantiscono così una pulizia ancora più accurata.
Caratteristiche e vantaggi
Rullo morbido per una pulizia delicata
- Protezione dei pavimenti sensibili.
LED per una migliore visibilità della polvere
- La polvere invisibile può essere rimossa in modo efficiente.
Giunto flessibile
- Estrema manegevolezza per pulire anche sotto i mobili
Morbida protezione antiurto
- Il profilo dello sporco ai lati della bocchetta del pavimento protegge le aree sensibili.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,7
|Peso con imballo (kg)
|0,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|265 x 113 x 255
Macchine compatibili
Aree di applicazione
- Parquet verniciati
- Pavimenti in sughero