eco!Booster TR050 Professionale
eco!Booster con una resa superficiale superiore del 50% rispetto alla spazzola Power Kärcher; ideale per superfici delicate. Per idropulitrici ad acqua fredda e calda (dimensione ugello 050)
Rispetto alla spazzola Power Kärcher, l'eco!Booster consente una resa superficiale superiore del 50% ed è ideale per la pulizia di superfici delicate come facciate intonacate o pareti in legno. L'efficienza è il risultato della maggiore larghezza del getto e porta ad un minor consumo di energia e acqua. È adatto per idropulitrici ad acqua fredda e calda (fino a 85 °C) di Kärcher, è compatibile con l'interfaccia EASY!Lock e ha una dimensione dell'ugello di 050. Con il rivoluzionario concetto di ugello, l'aria viene aspirata per dirigere il flusso d'acqua. Ciò consente risultati di pulizia eccellenti in un tempo più breve, il che è particolarmente importante in settori come l'edilizia o la pulizia dei veicoli.
Caratteristiche e vantaggi
Prestazioni di pulizia maggiorate del 50% rispetto alla lancia tradizionale
Efficienza idrica superiore del 50%¹⁾
Efficienza energetica superiore del 50%¹⁾
Estremamente versatile
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione (bar)
|max. 300
|Temperatura (°C)
|max. 85
|Dimensione ugello ( )
|50
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,5
¹⁾ Basato sulla capacità di pulire il 50% di superficie in più rispetto a un getto piatto standard Kärcher con la stessa quantità di energia e acqua.
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pulizia di facciate
- Applicazioni municipali, ad esempio pulizia di facciate o recinzioni.
- Lavaggio veicoli
- Per la pulizia delle stalle in agricoltura