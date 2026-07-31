Rispetto alla spazzola Power Kärcher, l'eco!Booster consente una resa superficiale superiore del 50% ed è ideale per la pulizia di superfici delicate come facciate intonacate o pareti in legno. L'efficienza è il risultato della maggiore larghezza del getto e porta ad un minor consumo di energia e acqua. È adatto per idropulitrici ad acqua fredda e calda (fino a 85 °C) di Kärcher, è compatibile con l'interfaccia EASY!Lock e ha una dimensione dell'ugello di 050. Con il rivoluzionario concetto di ugello, l'aria viene aspirata per dirigere il flusso d'acqua. Ciò consente risultati di pulizia eccellenti in un tempo più breve, il che è particolarmente importante in settori come l'edilizia o la pulizia dei veicoli.