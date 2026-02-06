Filtro d'ingresso dell'aria per aspirapolvere VC
Filtra le particelle più fini dall'aria durante l'aspirazione: Il filtro di aspirazione è adatto agli apparecchi VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily e VC 7 Cordless yourMax.
Come parte del sistema di filtri a 3 stadi con ciclone, presa d'aria e filtro HEPA o spugna, il filtro di presa d'aria filtra le particelle più fini dall'aria durante l'aspirazione, prima che l'aria venga nuovamente pulita dal filtro di scarico (HEPA 12 o filtro a schiuma di scarico, a seconda dell'apparecchio). La nostra raccomandazione: Pulizia regolare del filtro di aspirazione dell'aria battendo la polvere accumulata e utilizzando l'attrezzo di pulizia del filtro di Kärcher. Compatibile con gli apparecchi VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily e VC 7 Cordless yourMax.
Caratteristiche e vantaggi
Lunga durata
- Pulizia semplice grazie allo strumento di pulizia del filtro.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|grigio
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|130 x 50 x 50
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Aspirapolvere