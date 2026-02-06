Come parte del sistema di filtri a 3 stadi con ciclone, presa d'aria e filtro HEPA o spugna, il filtro di presa d'aria filtra le particelle più fini dall'aria durante l'aspirazione, prima che l'aria venga nuovamente pulita dal filtro di scarico (HEPA 12 o filtro a schiuma di scarico, a seconda dell'apparecchio). La nostra raccomandazione: Pulizia regolare del filtro di aspirazione dell'aria battendo la polvere accumulata e utilizzando l'attrezzo di pulizia del filtro di Kärcher. Compatibile con gli apparecchi VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily e VC 7 Cordless yourMax.