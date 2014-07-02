Filtro piatto solo per ricambio Kaercher
Filtro pieghettato piatto asciutto in materiale di fibra di cellulosa con etichetta verde. Adatto per aspirare polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere L e M.
Adatto a tutti i modelli NT Tact e Ap a motore singolo di Kärcher e realizzato con materiale in fibra di cellulosa: il filtro pieghettato piatto Dry ha un impressionante grado di separazione della polvere del 99,9%, certificazioni per le classi di polvere L e M ed è ideale per aspirare in sicurezza polvere fine e asciutta e sporco grossolano. Il modello Dry ha un'etichetta verde per evitare confusione con altri filtri. Se vengono aspirati liquidi, il filtro deve essere asciugato dopo l'uso per mantenere la sua potenza di aspirazione.
Caratteristiche e vantaggi
Realizzato in materiale in fibra di cellulosa
- Molto conveniente da mantenere.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Classe polvere
|L / M
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|140 x 57 x 240
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Macchine compatibili
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Aree di applicazione
- Per aspirare polvere secca e sporco grossolano (codice colore verde)
- Certificato per le classi di polvere M e L