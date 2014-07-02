Adatto a tutti i modelli NT Tact e Ap a motore singolo di Kärcher e realizzato con materiale in fibra di cellulosa: il filtro pieghettato piatto Dry ha un impressionante grado di separazione della polvere del 99,9%, certificazioni per le classi di polvere L e M ed è ideale per aspirare in sicurezza polvere fine e asciutta e sporco grossolano. Il modello Dry ha un'etichetta verde per evitare confusione con altri filtri. Se vengono aspirati liquidi, il filtro deve essere asciugato dopo l'uso per mantenere la sua potenza di aspirazione.