Serbatoio per detergente da 2l per lancia schiumogena DUO Advanced
Il contenitore supplementare da due litri consente di sostituire rapidamente il detergente con la lancia a schiuma a tazza Kärcher Basic, Advanced e DUO Advanced.
Specifiche
Dati tecnici
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
- Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
- Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
- Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
- Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Lancia schiuma DUO Advanced TR, 400 l/h - 600 l/h
- Lancia schiuma DUO Advanced TR, 700 l/h - 800 l/h
- Lancia schiuma DUO Advanced TR, 900 l/h - 2500 l/h
- Lancia schiuma TR 400-600 L/H, 400 l/h - 600 l/h