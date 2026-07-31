Serbatoio per detergente da 2l per lancia schiumogena DUO Advanced

Il contenitore supplementare da due litri consente di sostituire rapidamente il detergente con la lancia a schiuma a tazza Kärcher Basic, Advanced e DUO Advanced.

Specifiche

Dati tecnici

Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Detergenti