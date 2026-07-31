Se utilizzata in combinazione con il nostro detergente per schiuma RM 838 VehiclePro, la lancia in schiuma Basic da 1 tazza di nuova concezione permette di ridurre il consumo di detergente di circa il 50%. È progettata per idropulitrici senza servo control e con una portata da 350 a 600 litri all'ora. Impressiona per l'eccellente qualità della schiuma, la semplice maneggevolezza e materiali di alta qualità come il corpo base in ottone, che garantisce anche una lunga durata. Il dosaggio preciso può essere regolato in tre fasi utilizzando una piastra integrata, che impedisce efficacemente anche la regolazione involontaria. Il contenitore per detergente robusto ed ergonomico, è molto stabile grazie alla sua forma e ha una grande apertura per facilitare il riempimento, dotato un filo multi-avvio in modo che possa essere sostituito rapidamente e un'opzione di presa aggiuntiva sul collo.