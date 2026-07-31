La lavorazione di alta qualità e l'uso di componenti robusti, come un corpo base in ottone, garantiscono una lunga durata della nostra lancia in schiuma Basic da 2 tazze di nuova concezione. La macchina è progettata per idropulitrici che hanno una portata da 700 a 800 litri all'ora e non dispongono della nostra funzione di servocomando e colpisce per l'eccezionale qualità della schiuma. Allo stesso tempo, il consumo di detergente verrà ridotto della metà quando si utilizza il nostro detergente per schiuma RM 838 VehiclePro. Una piastra integrata consente una regolazione precisa in tre fasi del dosaggio ed elimina la possibilità di una regolazione involontaria. Inoltre, il contenitore di detergente stabile, robusto ed ergonomico è anche molto facile da riempire grazie alla sua grande apertura ed è veloce da sostituire.