Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
Lancia in schiuma Basic da 2 tazze di nuova concezione, molto robusta, specialmente per idropulitrici con una portata di 700–800 l / h. Per un'eccellente qualità della schiuma con metà del consumo di detergente.
La lavorazione di alta qualità e l'uso di componenti robusti, come un corpo base in ottone, garantiscono una lunga durata della nostra lancia in schiuma Basic da 2 tazze di nuova concezione. La macchina è progettata per idropulitrici che hanno una portata da 700 a 800 litri all'ora e non dispongono della nostra funzione di servocomando e colpisce per l'eccezionale qualità della schiuma. Allo stesso tempo, il consumo di detergente verrà ridotto della metà quando si utilizza il nostro detergente per schiuma RM 838 VehiclePro. Una piastra integrata consente una regolazione precisa in tre fasi del dosaggio ed elimina la possibilità di una regolazione involontaria. Inoltre, il contenitore di detergente stabile, robusto ed ergonomico è anche molto facile da riempire grazie alla sua grande apertura ed è veloce da sostituire.
Specifiche
Dati tecnici
|Portata (l/h)
|700 - 800
|Dimensione ugello ( )
|45
|Pressione max. (bar)
|300
|Dosaggio (%)
|1 - 2 - 4
|Capacità serbatoio (l)
|1
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,8