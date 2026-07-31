Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Sviluppato per idropulitrici Kärcher senza servocomando: La lancia schiuma a tazza Advanced 2 convince con un corpo principale in Ecobrass per l'uso con detergenti aggressivi.
La lancia schiuma a tazza Advanced 2 è concepita appositamente per le nostre idropulitrici ad alta pressione senza servocomando, che hanno una portata da 700 a 800 l/h. Il suo robusto corpo principale in Ecobrass di alta qualità permette anche l'uso di detergenti aggressivi, che possono essere dosati con precisione in 3 fasi. Un otturatore integrato impedisce efficacemente la regolazione involontaria del dosatore del detergente, mentre l'angolo di spruzzo può essere regolato in modo flessibile. Inoltre, la lancia schiuma è dotata di un contenitore del detergente ergonomico e particolarmente stabile con un'ampia apertura di riempimento e un'ulteriore possibilità di presa sul collo.
Specifiche
Dati tecnici
|Portata (l/h)
|700 - 800
|Dimensione ugello ( )
|45
|Pressione max. (bar)
|300
|Dosaggio (%)
|1 - 2 - 4
|Capacità serbatoio (l)
|1
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,8