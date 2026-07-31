Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

Sviluppato per idropulitrici Kärcher senza servocomando: La lancia schiuma a tazza Advanced 2 convince con un corpo principale in Ecobrass per l'uso con detergenti aggressivi.

La lancia schiuma a tazza Advanced 2 è concepita appositamente per le nostre idropulitrici ad alta pressione senza servocomando, che hanno una portata da 700 a 800 l/h. Il suo robusto corpo principale in Ecobrass di alta qualità permette anche l'uso di detergenti aggressivi, che possono essere dosati con precisione in 3 fasi. Un otturatore integrato impedisce efficacemente la regolazione involontaria del dosatore del detergente, mentre l'angolo di spruzzo può essere regolato in modo flessibile. Inoltre, la lancia schiuma è dotata di un contenitore del detergente ergonomico e particolarmente stabile con un'ampia apertura di riempimento e un'ulteriore possibilità di presa sul collo.

Specifiche

Dati tecnici

Portata (l/h) 700 - 800
Dimensione ugello ( ) 45
Pressione max. (bar) 300
Dosaggio (%) 1 - 2 - 4
Capacità serbatoio (l) 1
Temperatura (°C) max. 60
Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,8
Accessori
Detergenti