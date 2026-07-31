La lancia schiuma a tazza Advanced 2 è concepita appositamente per le nostre idropulitrici ad alta pressione senza servocomando, che hanno una portata da 700 a 800 l/h. Il suo robusto corpo principale in Ecobrass di alta qualità permette anche l'uso di detergenti aggressivi, che possono essere dosati con precisione in 3 fasi. Un otturatore integrato impedisce efficacemente la regolazione involontaria del dosatore del detergente, mentre l'angolo di spruzzo può essere regolato in modo flessibile. Inoltre, la lancia schiuma è dotata di un contenitore del detergente ergonomico e particolarmente stabile con un'ampia apertura di riempimento e un'ulteriore possibilità di presa sul collo.