Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h

Lancia schiuma a tazza Advanced 1 di alta qualità e robusta con regolazione dell'angolo di spruzzo e corpo principale in Ecobrass. Adatta per idropulitrici Kärcher ad alta pressione con una portata da 400 a 600 l/h.

Dotata di un corpo principale in robusto e durevole Ecobrass per la pulizia ad alta pressione con detergenti aggressivi: la nostra lancia schiuma a tazza Advanced 1 colpisce per l'equipaggiamento di alta qualità. C'è anche un contenitore ergonomico e stabile per i detergenti con possibilità di presa supplementare sul collo e grande apertura di riempimento. L'angolo di spruzzo può essere regolato in modo flessibile, il dosaggio preciso del detergente viene realizzato in 3 fasi, esattamente come richiesto. Un otturatore integrato impedisce efficacemente la regolazione involontaria del dosatore del detergente. La lancia schiuma a tazza è adatta alle idropulitrici Kärcher senza servocomando e ha una portata da 400 a 600 l/h.

Specifiche

Dati tecnici

Portata (l/h) 400 - 600
Dimensione ugello ( ) 38
Pressione max. (bar) 300
Dosaggio (%) 1 - 2 - 4
Capacità serbatoio (l) 1
Temperatura (°C) max. 60
Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,8
Accessori
Detergenti