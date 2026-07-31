Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
Lancia schiuma a tazza Advanced 1 di alta qualità e robusta con regolazione dell'angolo di spruzzo e corpo principale in Ecobrass. Adatta per idropulitrici Kärcher ad alta pressione con una portata da 400 a 600 l/h.
Dotata di un corpo principale in robusto e durevole Ecobrass per la pulizia ad alta pressione con detergenti aggressivi: la nostra lancia schiuma a tazza Advanced 1 colpisce per l'equipaggiamento di alta qualità. C'è anche un contenitore ergonomico e stabile per i detergenti con possibilità di presa supplementare sul collo e grande apertura di riempimento. L'angolo di spruzzo può essere regolato in modo flessibile, il dosaggio preciso del detergente viene realizzato in 3 fasi, esattamente come richiesto. Un otturatore integrato impedisce efficacemente la regolazione involontaria del dosatore del detergente. La lancia schiuma a tazza è adatta alle idropulitrici Kärcher senza servocomando e ha una portata da 400 a 600 l/h.
Specifiche
Dati tecnici
|Portata (l/h)
|400 - 600
|Dimensione ugello ( )
|38
|Pressione max. (bar)
|300
|Dosaggio (%)
|1 - 2 - 4
|Capacità serbatoio (l)
|1
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,8