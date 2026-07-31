Dotata di un corpo principale in robusto e durevole Ecobrass per la pulizia ad alta pressione con detergenti aggressivi: la nostra lancia schiuma a tazza Advanced 1 colpisce per l'equipaggiamento di alta qualità. C'è anche un contenitore ergonomico e stabile per i detergenti con possibilità di presa supplementare sul collo e grande apertura di riempimento. L'angolo di spruzzo può essere regolato in modo flessibile, il dosaggio preciso del detergente viene realizzato in 3 fasi, esattamente come richiesto. Un otturatore integrato impedisce efficacemente la regolazione involontaria del dosatore del detergente. La lancia schiuma a tazza è adatta alle idropulitrici Kärcher senza servocomando e ha una portata da 400 a 600 l/h.