Grazie al resistente rivestimento in nichel del corpo di base, la lancia schiuma DUO Advanced 3 tazze di alta qualità con angolo di spruzzatura regolabile in modo flessibile è particolarmente adatta anche all'impiego di detergenti aggressivi. Concepita per la pulizia con idropulitrici Kärcher con funzioni Servo Control e portate da 900 a 2500 l/h, la lancia schiuma permette di passare subito al getto ad alta pressione. Inoltre, la DUO Advanced 3 è dotata di un robusto ed ergonomico contenitore per il detersivo da due litri con un ulteriore appiglio sul collo e un'ampia apertura di riempimento. Regolazioni involontarie del dosaggio del detersivo sono praticamente impossibili grazie alla precisa opzione di dosaggio a tre stadi tramite un otturatore integrato.