Lancia schiuma DUO Advanced TR, 900 l/h - 2500 l/h
Lancia schiuma DUO Advanced 3 tazze, progettata per l'uso con detergenti aggressivi. Con commutazione immediata alla pulizia ad alta pressione, regolazione dell'angolo di spruzzatura e serbatoio da due litri.
Grazie al resistente rivestimento in nichel del corpo di base, la lancia schiuma DUO Advanced 3 tazze di alta qualità con angolo di spruzzatura regolabile in modo flessibile è particolarmente adatta anche all'impiego di detergenti aggressivi. Concepita per la pulizia con idropulitrici Kärcher con funzioni Servo Control e portate da 900 a 2500 l/h, la lancia schiuma permette di passare subito al getto ad alta pressione. Inoltre, la DUO Advanced 3 è dotata di un robusto ed ergonomico contenitore per il detersivo da due litri con un ulteriore appiglio sul collo e un'ampia apertura di riempimento. Regolazioni involontarie del dosaggio del detersivo sono praticamente impossibili grazie alla precisa opzione di dosaggio a tre stadi tramite un otturatore integrato.
Caratteristiche e vantaggi
Possibilità di passare direttamente dalla pulizia chimica a quella ad alta pressioneRisparmio di tempo perché non è necessario cambiare la lancia o l'accessorio.
Contenitore ergonomico da due litri per il detergentePermette di portare a termine senza fatica lunghi lavori di pulizia.
Dosaggio del detergente con otturatore integratoFacilita il dosaggio preciso del detergente in tre fasi. Per una qualità ottimale della schiuma. Previene possibili sovradosaggi di detergente.
Corpo base con resistente rivestimento in nichel
- Design robusto e resistente.
- Facilita l'uso di detergenti aggressivi dove necessario.
Regolazione flessibile dell'angolo di spruzzo
- Getto di schiuma molto preciso.
- Permette di lavorare in sicurezza su grandi distanze.
Specifiche
Dati tecnici
|Portata (l/h)
|900 - 2500
|Dimensione ugello (mm)
|38
|Pressione max. (bar)
|300
|Dosaggio (%)
|1 - 2 - 4
|Capacità serbatoio (l)
|2
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,5
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Macchine compatibili
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- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
Aree di applicazione
- Lavaggio mezzi e attrezzi nei dettori automotive, industrial e agricoltura
- Edilizia ( pulizia di facciate, lavaggio veicoli e attrezzi)