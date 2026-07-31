Facile da maneggiare, ottima qualità della schiuma e grazie ad un corpo principale in Ecobrass molto resistente ai detergenti aggressivi: La nostra robusta e pregiata lancia schiuma a tazza Advanced 3 per idropulitrici Kärcher con funzione di servocomando e portata da 900 a 2500 l/h. La lancia schiuma è dotata di un contenitore per detergenti ergonomico e particolarmente stabile con grande apertura di riempimento e un'ulteriore possibilità di presa sul collo. Grazie all'opzione di dosaggio preciso a 3 stadi tramite un otturatore integrato, la regolazione involontaria del dosatore del detergente è praticamente esclusa. A seconda dell'applicazione, l'angolo di spruzzo può essere regolato in modo flessibile.