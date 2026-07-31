Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Appositamente progettata per l'uso con detergenti aggressivi: Lancia schiuma a tazza Advanced 3 di alta qualità con regolazione dell'angolo di spruzzo ed Ecobrass per idropulitrici Kärcher.

Facile da maneggiare, ottima qualità della schiuma e grazie ad un corpo principale in Ecobrass molto resistente ai detergenti aggressivi: La nostra robusta e pregiata lancia schiuma a tazza Advanced 3 per idropulitrici Kärcher con funzione di servocomando e portata da 900 a 2500 l/h. La lancia schiuma è dotata di un contenitore per detergenti ergonomico e particolarmente stabile con grande apertura di riempimento e un'ulteriore possibilità di presa sul collo. Grazie all'opzione di dosaggio preciso a 3 stadi tramite un otturatore integrato, la regolazione involontaria del dosatore del detergente è praticamente esclusa. A seconda dell'applicazione, l'angolo di spruzzo può essere regolato in modo flessibile.

Specifiche

Dati tecnici

Portata (l/h) 900 - 2500
Dimensione ugello ( ) 38
Pressione max. (bar) 300
Dosaggio (%) 1 - 2 - 4
Capacità serbatoio (l) 1
Temperatura (°C) max. 60
Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,8
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