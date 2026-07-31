Con la lancia schiuma DUO Advanced a 2 tazze, Kärcher offre la soluzione perfetta per la pulizia con idropulitrici che hanno una portata da 700 a 800 l/h, ma non dispongono di Servo Control. La lancia schiuma permette all'utente di passare immediatamente al funzionamento ad alta pressione. Grazie al robusto corpo di base con resistente rivestimento in nichel, è ideale anche per l'uso con detergenti aggressivi, che possono essere trasportati grazie a un robusto serbatoio da due litri con un'ampia apertura di riempimento e un ulteriore appiglio integrato nel collo. L'angolo di spruzzatura della lancia schiuma a tazza DUO Advanced 2 può essere regolato in modo flessibile a seconda delle esigenze e un otturatore integrato è efficace per evitare regolazioni involontarie del preciso dosaggio del detergente a tre stadi.