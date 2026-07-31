Lancia schiuma DUO Advanced TR, 700 l/h - 800 l/h
Per idropulitrici senza Servo Control: La lancia schiuma DUO Advanced 2 tazze convince grazie alla possibilità di passare direttamente alla pulizia ad alta pressione e al serbatoio del detergente da due litri.
Con la lancia schiuma DUO Advanced a 2 tazze, Kärcher offre la soluzione perfetta per la pulizia con idropulitrici che hanno una portata da 700 a 800 l/h, ma non dispongono di Servo Control. La lancia schiuma permette all'utente di passare immediatamente al funzionamento ad alta pressione. Grazie al robusto corpo di base con resistente rivestimento in nichel, è ideale anche per l'uso con detergenti aggressivi, che possono essere trasportati grazie a un robusto serbatoio da due litri con un'ampia apertura di riempimento e un ulteriore appiglio integrato nel collo. L'angolo di spruzzatura della lancia schiuma a tazza DUO Advanced 2 può essere regolato in modo flessibile a seconda delle esigenze e un otturatore integrato è efficace per evitare regolazioni involontarie del preciso dosaggio del detergente a tre stadi.
Caratteristiche e vantaggi
Possibilità di passare direttamente dalla pulizia chimica a quella ad alta pressioneRisparmio di tempo perché non è necessario cambiare la lancia o l'accessorio.
Contenitore ergonomico da due litri per il detergentePermette di portare a termine senza fatica lunghi lavori di pulizia.
Dosaggio del detergente con otturatore integratoFacilita il dosaggio preciso del detergente in tre fasi. Per una qualità ottimale della schiuma. Previene possibili sovradosaggi di detergente.
Corpo base con resistente rivestimento in nichel
- Design robusto e resistente.
- Facilita l'uso di detergenti aggressivi dove necessario.
Regolazione flessibile dell'angolo di spruzzo
- Getto di schiuma molto preciso.
- Permette di lavorare in sicurezza su grandi distanze.
Specifiche
Dati tecnici
|Portata (l/h)
|700 - 800
|Dimensione ugello (mm)
|45
|Pressione max. (bar)
|300
|Dosaggio (%)
|1 - 2 - 4
|Capacità serbatoio (l)
|2
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,5
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Macchine compatibili
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Aree di applicazione
- Lavaggio mezzi e attrezzi nei dettori automotive, industrial e agricoltura
- Edilizia (lavaggio di macchinari per la costruzione, ponteggi, custodie e materiali)