Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
Alta qualità, semplice e resistente: lancia di base in schiuma da 3 tazze per idropulitrici con una portata di 900–2500 l / h. Dimezza il consumo di detergente mantenendo una qualità di schiuma ottimale.
La nostra nuova lancia schiuma da 3 tazze Basic è stata sviluppata per le idropulitrici Kärcher con funzione Servocontrollo e una portata da 900 a 2500 litri di acqua all'ora e colpisce per le sue straordinarie caratteristiche. Ad esempio, quando lo si utilizza in combinazione con il nostro detergente per schiuma RM 838 VehiclePro, consente di utilizzare fino al 50% in meno di detergente, garantendo al contempo un'eccezionale qualità della schiuma. Il robusto corpo base in ottone e l'uso di altri materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata e il metodo di dosaggio intelligente a tre stadi tramite una piastra integrata impedisce efficacemente una regolazione involontaria. Il contenitore del detergente ha anche caratteristiche speciali: la forma stabile ed ergonomica offre un'opzione di movimentazione aggiuntiva sul collo, un'apertura ampia ne facilita il riempimento e una filettatura multi-avvio lo rende veloce da sostituire.
Specifiche
Dati tecnici
|Portata (l/h)
|900 - 2500
|Dimensione ugello ( )
|38
|Pressione max. (bar)
|300
|Dosaggio (%)
|1 - 2 - 4
|Capacità serbatoio (l)
|1
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,8
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Macchine compatibili
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- HD 10/21-4 S
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