La nostra nuova lancia schiuma da 3 tazze Basic è stata sviluppata per le idropulitrici Kärcher con funzione Servocontrollo e una portata da 900 a 2500 litri di acqua all'ora e colpisce per le sue straordinarie caratteristiche. Ad esempio, quando lo si utilizza in combinazione con il nostro detergente per schiuma RM 838 VehiclePro, consente di utilizzare fino al 50% in meno di detergente, garantendo al contempo un'eccezionale qualità della schiuma. Il robusto corpo base in ottone e l'uso di altri materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata e il metodo di dosaggio intelligente a tre stadi tramite una piastra integrata impedisce efficacemente una regolazione involontaria. Il contenitore del detergente ha anche caratteristiche speciali: la forma stabile ed ergonomica offre un'opzione di movimentazione aggiuntiva sul collo, un'apertura ampia ne facilita il riempimento e una filettatura multi-avvio lo rende veloce da sostituire.