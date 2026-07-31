Dotata di un robusto corpo base con un resistente rivestimento in nichel, l'innovativa lancia schiuma DUO Advanced da 1 tazza è adatta anche alla pulizia ad alta pressione con detergenti aggressivi. Adatta alle idropulitrici Kärcher con una portata da 400 a 600 l/h, la lancia schiuma permette di passare direttamente al getto ad alta pressione. Inoltre, la lancia è dotata di un contenitore per il detergente da due litri, ergonomico e robusto, con un ulteriore appiglio sul collo e un'apertura di riempimento di dimensioni generose. Inoltre, l'angolo di spruzzo della lancia schiuma DUO Advanced 1 cup può essere regolato in modo flessibile e il dosaggio preciso del detergente viene completato in tre fasi, esattamente come richiesto. Un otturatore integrato è efficace per evitare regolazioni involontarie del dosaggio del detersivo.