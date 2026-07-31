Lancia schiuma DUO Advanced TR, 400 l/h - 600 l/h

Lancia schiuma DUO Advanced da 1 tazza con serbatoio detergente da due litri e passaggio diretto alla pulizia ad alta pressione. Adatto alle idropulitrici Kärcher con una portata da 400 a 600 l/h.

Dotata di un robusto corpo base con un resistente rivestimento in nichel, l'innovativa lancia schiuma DUO Advanced da 1 tazza è adatta anche alla pulizia ad alta pressione con detergenti aggressivi. Adatta alle idropulitrici Kärcher con una portata da 400 a 600 l/h, la lancia schiuma permette di passare direttamente al getto ad alta pressione. Inoltre, la lancia è dotata di un contenitore per il detergente da due litri, ergonomico e robusto, con un ulteriore appiglio sul collo e un'apertura di riempimento di dimensioni generose. Inoltre, l'angolo di spruzzo della lancia schiuma DUO Advanced 1 cup può essere regolato in modo flessibile e il dosaggio preciso del detergente viene completato in tre fasi, esattamente come richiesto. Un otturatore integrato è efficace per evitare regolazioni involontarie del dosaggio del detersivo.

Caratteristiche e vantaggi
Lancia schiuma DUO Advanced TR, 400 l/h - 600 l/h: Possibilità di passare direttamente dalla pulizia chimica a quella ad alta pressione
Possibilità di passare direttamente dalla pulizia chimica a quella ad alta pressione
Risparmio di tempo perché non è necessario cambiare la lancia o l'accessorio.
Lancia schiuma DUO Advanced TR, 400 l/h - 600 l/h: Contenitore ergonomico da due litri per il detergente
Contenitore ergonomico da due litri per il detergente
Permette di portare a termine senza fatica lunghi lavori di pulizia.
Lancia schiuma DUO Advanced TR, 400 l/h - 600 l/h: Dosaggio del detergente con otturatore integrato
Dosaggio del detergente con otturatore integrato
Facilita il dosaggio preciso del detergente in tre fasi. Per una qualità ottimale della schiuma. Previene possibili sovradosaggi di detergente.
Corpo base con resistente rivestimento in nichel
  • Design robusto e resistente.
  • Facilita l'uso di detergenti aggressivi dove necessario.
Regolazione flessibile dell'angolo di spruzzo
  • Getto di schiuma molto preciso.
  • Permette di lavorare in sicurezza su grandi distanze.
Specifiche

Dati tecnici

Portata (l/h) 400 - 600
Dimensione ugello (mm) 38
Pressione max. (bar) 300
Dosaggio (%) 1 - 2 - 4
Capacità serbatoio (l) 2
Temperatura (°C) max. 60
Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,5
Videos
Aree di applicazione
  • Lavaggio mezzi e attrezzi nei dettori automotive, industrial e agricoltura
  • Edilizia (lavaggio di macchinari per la costruzione, ponteggi, custodie e materiali)
Accessori
Detergenti