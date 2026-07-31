Set di tubi in tessuto
Set di tubi salvaspazio con un tubo flessibile in tessuto, incluso un morsetto in acciaio inossidabile per il collegamento a pompe sommerse. Ideale come tubo di alimentazione per la rimozione dell'acqua in caso di allagamento.
Il set è composto da un tubo flessibile flessibile da 1 1/4 "e da una fascetta stringitubo in acciaio inossidabile (30-40 mm) con bullone ad alette per un collegamento senza attrezzi. Il set di tubi in tessuto di Kärcher è particolarmente indicato per l'uso con sommergibile trasparente e sporco pompe per l'acqua: è la soluzione perfetta per rimuovere grandi volumi d'acqua, ad es. in aree allagate. Il tubo di 10 m di lunghezza può essere arrotolato in modo da poterlo riporre in modo compatto. La pressione massima di esercizio è di 5 bar.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo flessibile piattoStoccaggio compatto e salvaspazio.
Tubo di scarico 1 1/4"Diametro maggiorato per aumentare la portata
Con attacco tubo in acciaio inox e rubinettoCollegamento senza attrezzi.
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|1 1/4″
|Lunghezza del tubo (m)
|10
|Pressione (bar)
|max. 5
|Colore
|antracite
|Peso (kg)
|1,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|260 x 260 x 55
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Per svuotare laghetti e pozzi
- Da utilizzare in caso di allagamento
- Per svuotare gli scavi delle fondamenta dei palazzi fino a 100 metri cubi
- Da utilizzare quando scantinato o lavanderia si allagano (rottura della lavatrice/alluvione)
- Per svuotare le piscine
- Da montare nelle condutture di scarico