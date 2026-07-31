Set di tubi in tessuto

Set di tubi salvaspazio con un tubo flessibile in tessuto, incluso un morsetto in acciaio inossidabile per il collegamento a pompe sommerse. Ideale come tubo di alimentazione per la rimozione dell'acqua in caso di allagamento.

Il set è composto da un tubo flessibile flessibile da 1 1/4 "e da una fascetta stringitubo in acciaio inossidabile (30-40 mm) con bullone ad alette per un collegamento senza attrezzi. Il set di tubi in tessuto di Kärcher è particolarmente indicato per l'uso con sommergibile trasparente e sporco pompe per l'acqua: è la soluzione perfetta per rimuovere grandi volumi d'acqua, ad es. in aree allagate. Il tubo di 10 m di lunghezza può essere arrotolato in modo da poterlo riporre in modo compatto. La pressione massima di esercizio è di 5 bar.

Caratteristiche e vantaggi
Set di tubi in tessuto: Tubo flessibile piatto
Tubo flessibile piatto
Stoccaggio compatto e salvaspazio.
Set di tubi in tessuto: Tubo di scarico 1 1/4"
Tubo di scarico 1 1/4"
Diametro maggiorato per aumentare la portata
Set di tubi in tessuto: Con attacco tubo in acciaio inox e rubinetto
Con attacco tubo in acciaio inox e rubinetto
Collegamento senza attrezzi.
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 1 1/4″
Lunghezza del tubo (m) 10
Pressione (bar) max. 5
Colore antracite
Peso (kg) 1,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 260 x 260 x 55
Aree di applicazione
  • Per svuotare laghetti e pozzi
  • Da utilizzare in caso di allagamento
  • Per svuotare gli scavi delle fondamenta dei palazzi fino a 100 metri cubi
  • Da utilizzare quando scantinato o lavanderia si allagano (rottura della lavatrice/alluvione)
  • Per svuotare le piscine
  • Da montare nelle condutture di scarico