Il set è composto da un tubo flessibile flessibile da 1 1/4 "e da una fascetta stringitubo in acciaio inossidabile (30-40 mm) con bullone ad alette per un collegamento senza attrezzi. Il set di tubi in tessuto di Kärcher è particolarmente indicato per l'uso con sommergibile trasparente e sporco pompe per l'acqua: è la soluzione perfetta per rimuovere grandi volumi d'acqua, ad es. in aree allagate. Il tubo di 10 m di lunghezza può essere arrotolato in modo da poterlo riporre in modo compatto. La pressione massima di esercizio è di 5 bar.