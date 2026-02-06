Grazie alle setole morbide e delicate, la spazzola morbida pulisce con un effetto duraturo senza lasciare residui. È stata sviluppata appositamente per il VC 4 Cordless (Premium) myHome, il VC 6 Cordless (Premium) ourFamily e il VC 7 Cordless yourMax. La spazzola colpisce per la sua larghezza e le setole angolate, strette e ovali ed è quindi perfetta per pulire senza lasciare tracce e per spolverare efficacemente superfici grandi, piccole e sensibili.