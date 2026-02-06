Spazzola morbida per aspirapolvere VC
Pulisce le superfici sensibili con delicatezza e attenzione. La spazzola morbida è compatibile con gli apparecchi VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily e VC 7 Cordless yourMax.
Grazie alle setole morbide e delicate, la spazzola morbida pulisce con un effetto duraturo senza lasciare residui. È stata sviluppata appositamente per il VC 4 Cordless (Premium) myHome, il VC 6 Cordless (Premium) ourFamily e il VC 7 Cordless yourMax. La spazzola colpisce per la sua larghezza e le setole angolate, strette e ovali ed è quindi perfetta per pulire senza lasciare tracce e per spolverare efficacemente superfici grandi, piccole e sensibili.
Caratteristiche e vantaggi
Setole morbide
- Non lascia tracce quando si puliscono superfici delicate.
Setole angolate
- Utilizzo ottimale dello spazio per la semplice pulizia di grandi superfici.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|410 x 45 x 55
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Mobilia