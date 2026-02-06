Spazzola morbida per aspirapolvere VC

Pulisce le superfici sensibili con delicatezza e attenzione. La spazzola morbida è compatibile con gli apparecchi VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily e VC 7 Cordless yourMax.

Grazie alle setole morbide e delicate, la spazzola morbida pulisce con un effetto duraturo senza lasciare residui. È stata sviluppata appositamente per il VC 4 Cordless (Premium) myHome, il VC 6 Cordless (Premium) ourFamily e il VC 7 Cordless yourMax. La spazzola colpisce per la sua larghezza e le setole angolate, strette e ovali ed è quindi perfetta per pulire senza lasciare tracce e per spolverare efficacemente superfici grandi, piccole e sensibili.

Caratteristiche e vantaggi
Setole morbide
  • Non lascia tracce quando si puliscono superfici delicate.
Setole angolate
  • Utilizzo ottimale dello spazio per la semplice pulizia di grandi superfici.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 410 x 45 x 55
Aree di applicazione
  • Mobilia