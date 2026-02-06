Spazzola turbo
Potenza di aspirazione extra per le massime prestazioni di pulizia: la spazzola mini-turbo offre una raccolta ottimale dello sporco e rimuove efficacemente anche i peli di animali domestici.
La mini spazzola turbo rimuove senza sforzo pelucchi e peli di animali domestici dai mobili imbottiti e da molte altre superfici con la sua spazzola a rullo a rotazione rapida. Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per la pulizia in spazi ristretti e punti difficili da raggiungere. Dopo l'uso, la spazzola a rullo può essere facilmente rimossa dall'ugello e pulita. La mini spazzola turbo è l'accessorio ideale per gli aspirapolvere VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily e VC 7 Cordless yourMax.
Caratteristiche e vantaggi
Per una rimozione accurata e affidabile dei peli di animali
- La spazzola a rotazione rapida aumenta il potere pulente.
- Peli di animali domestici, pelucchi e molte altre impurità vengono rimossi efficacemente.
- Ideale per mobili imbottiti e per la pulizia in spazi ristretti.
Spazzola rimovibile
- La spazzola può essere facilmente rimossa per la pulizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con imballo (kg)
|0,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|146 x 143 x 86
Aree di applicazione
- Tappezzeria
- Materassi