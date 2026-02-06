La mini spazzola turbo rimuove senza sforzo pelucchi e peli di animali domestici dai mobili imbottiti e da molte altre superfici con la sua spazzola a rullo a rotazione rapida. Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per la pulizia in spazi ristretti e punti difficili da raggiungere. Dopo l'uso, la spazzola a rullo può essere facilmente rimossa dall'ugello e pulita. La mini spazzola turbo è l'accessorio ideale per gli aspirapolvere VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily e VC 7 Cordless yourMax.