Strumento per la pulizia dei filtri

Pulisci il filtro del tuo aspirapolvere facilmente. Per i dispositivi VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily e VC 7 Cordless yourMax,

Lo strumento di pulizia del filtro per gli apparecchi VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily e VC 7 Cordless yourMax non solo rende possibile una semplice pulizia del filtro di aspirazione dell'aria con pochi movimenti della mano, ma ne prolunga anche la durata. La pulizia del filtro è quasi automatica: basta inserirlo nello strumento di pulizia del filtro e il meccanismo di rotazione manuale e l'aspirazione simultanea assicurano un prefiltro sempre pulito. Attenzione: il secondo filtro di aspirazione dell'aria deve essere inserito prima nell'apparecchio. L'attacco esatto assicura un'aderenza sicura al dispositivo. Un filtro di aspirazione dell'aria è anche incluso negli accessori per la sostituzione.

Caratteristiche e vantaggi
Facile da usare
  • Inserire il filtro di aspirazione dell'aria e aspirare la polvere con l'apparecchio acceso.
  • Facile pulizia del filtro di aspirazione dell'aria.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 130 x 50 x 140
Aree di applicazione
  • Aspirapolvere