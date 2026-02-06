Lo strumento di pulizia del filtro per gli apparecchi VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily e VC 7 Cordless yourMax non solo rende possibile una semplice pulizia del filtro di aspirazione dell'aria con pochi movimenti della mano, ma ne prolunga anche la durata. La pulizia del filtro è quasi automatica: basta inserirlo nello strumento di pulizia del filtro e il meccanismo di rotazione manuale e l'aspirazione simultanea assicurano un prefiltro sempre pulito. Attenzione: il secondo filtro di aspirazione dell'aria deve essere inserito prima nell'apparecchio. L'attacco esatto assicura un'aderenza sicura al dispositivo. Un filtro di aspirazione dell'aria è anche incluso negli accessori per la sostituzione.