Tubo di aspirazione, DN 35, lunghezza 505 mm, acciaio cromato

Tubo di aspirazione in acciaio cromato per aspirapolvere Kärcher e aspiraliquidi e aspiraliquidi, larghezza nominale DN 35 e lunghezza 505 mm.

Tubo di aspirazione, metallo, cromato, NW 35. Lunghezza: 0,5 metri.

Specifiche

Dati tecnici

Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Quantità (Pezzo(i)) 1
Materiale Acciaio cromato
Lunghezza (mm) 505
Colore argento
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 505 x 40 x 40
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