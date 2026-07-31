Tubo di aspirazione, DN 35, lunghezza 505 mm, acciaio cromato
Tubo di aspirazione in acciaio cromato per aspirapolvere Kärcher e aspiraliquidi e aspiraliquidi, larghezza nominale DN 35 e lunghezza 505 mm.
Tubo di aspirazione, metallo, cromato, NW 35. Lunghezza: 0,5 metri.
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Materiale
|Acciaio cromato
|Lunghezza (mm)
|505
|Colore
|argento
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|505 x 40 x 40