Aanbouwset vlambewaking voor HDS-compactklasse

Een lichtsensor bewaakt de brandervlam. Als de vlam uitgaat wordt de aanvoer van brandstof onderbroken.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Reserveonderdelen Aanbouwset vlambewaking voor HDS-compactklasse 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.