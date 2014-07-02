Aanbouwset vlambewaking voor HDS-compactklasse
Een lichtsensor bewaakt de brandervlam. Als de vlam uitgaat wordt de aanvoer van brandstof onderbroken.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Aanbouwset vlambewaking voor HDS-compactklasse
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