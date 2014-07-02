Aanbouwset vlambewaking voor HDS-midden- en superklasse

Meer veiligheid door ABS HDS M/S flame monitoring systeem: Bewaking van brandervlam via een lichtsensor. De brandstoftoevoer wordt automatisch afgesloten als de vlam uitgaat.

Meer veiligheid door ABS HDS M/S flame monitoring systeem: Bewaking van brandervlam via een lichtsensor. De brandstoftoevoer wordt automatisch afgesloten als de vlam uitgaat.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
Reserveonderdelen Aanbouwset vlambewaking voor HDS-midden- en superklasse 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.