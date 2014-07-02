Aanbouwset vlambewaking voor HDS-midden- en superklasse
Meer veiligheid door ABS HDS M/S flame monitoring systeem: Bewaking van brandervlam via een lichtsensor. De brandstoftoevoer wordt automatisch afgesloten als de vlam uitgaat.
Meer veiligheid door ABS HDS M/S flame monitoring systeem: Bewaking van brandervlam via een lichtsensor. De brandstoftoevoer wordt automatisch afgesloten als de vlam uitgaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Aanbouwset vlambewaking voor HDS-midden- en superklasse
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