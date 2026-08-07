De 1,5 m geluidsreducerende PrimoFlex® kwaliteitsslang met een diameter van 1/2" wordt gebruikt als aansluitslang tussen elektronische drukpompen of huispompen en stijve G3/4 leidingen. Gebruik van de slang vermindert vibraties. Met een aanzienlijke geluidsreductie als resultaat. De set bevat een 3/4" aansluitstuk voor waterleidingen en een G1 aansluitstuk voor installatie op de pomp. De BP-accessoires kunnen dankzij de radiale PerfectConnect-afdichting bijzonder eenvoudig worden aangesloten, voor een uiterst betrouwbare afdichting en een probleemloze werking van de pomp.