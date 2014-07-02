Huis & Tuin Pomp BP 5 Home & Garden
De duurzame BP 5 Home & Garden premium huis - en tuinpomp met een efficiënte vier-traps aandrijving voor het besproeien van je tuin en voor de watervoorziening in jouw huis (bijvoorbeeld bij gebruik van regenwater). Handig, sterk en betrouwbaar!
Of het nu gaat om de besproeiing van je tuin met een constante druk of de wateraanvoer voor je wasmachine of badkamer: de duurzame en onderhoudsvrije BP 5 Home & Garden kwaliteitspomp is ideaal voor het gebruik van alternatieve waterbronnen voor de aanvoer van water. De automatische start-/stopfunctie zorgt ervoor dat de BP 5 automatisch wordt in- en uitgeschakeld. In geval van nood, schakelt de droogloopbeveiliging de pomp automatisch uit waarbij de fout oplicht op het display. De vier-traps aandrijving blinkt uit dankzij zijn hoge vermogen, zijn efficiëntie en een soepele werking. Voor dezelfde wateropbrengst heeft de BP 5 Home & Garden een lager motorvermogen nodig dan de traditionele pompen – een energiebesparing van ongeveer 30%. De geïntegreerde voetschakelaar, twee uitgangen voor een gelijktijdige bediening van twee aangesloten toestellen en een geluiddempende rubberen voetsteun zorgen voor nog extra comfort, bovenop de veiligheidskenmerken zoals de standaard voorfilter en de geïntegreerde terugslagkleppen voor een betrouwbare bediening. Kärcher biedt ook een verlengde garantieperiode van vijf jaar aan.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudig te gebruiken in huis en tuin
- Betrouwbare aanvoer in huis en constante druk voor het besproeien van de tuin.
Veilig en duurzaam
- Voorfilter, terugslagklep en droogloopbeveiliging standaard inbegrepen.
Meerfasig pomptype
- Uiterst energie-efficiënt en fluisterstil.
Automatische start/stop
- De pomp start en stopt automatisch wanneer het nodig is.
Optimale opzuiging
- De kwaliteitspomp pompt moeiteloos water op van op een diepte van 8 m, bijvoorbeeld uit een waterput.
Display voor foutcontrole
- Een fout die te maken heeft met de aanzuiging of de druk wordt aangegeven.
Twee wateruitgangen
- Meervoudig gebruik, zoals het besproeien van het gras met een sproeier en tegelijkertijd de tuin sproeien met een tuinslang.
Flexibele T-aansluiting
- Flexibele installatie voor een optimale uitlijning van de aangesloten slangen.
Comfortabele voetschakelaar
- Eenvoudig in en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.
Ergonomisch handvat
- Eenvoudig te bedienen en te verplaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 6000
|Opvoerhoogte (m)
|48
|Werkdruk (bar)
|max. 4,8
|Aanzuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1,85
|Spanning (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|12,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|15,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|230 x 540 x 373
Verpakkingsinhoud
- Aansluitadapter voor G1 pompen
Uitvoering
- Geoptimaliseerde aansluiting
- Comfortabele voetschakelaar
- Automatische start/stop functie
- Inclusief voorfilter en terugslagklep
- Droogloopbeveiliging
- Grote vulopening
- Ergonomische draagbeugel
- Opbergplaats voor kabels
- Display voor foutcontrole
- Twee wateruitgangen
- Roterende geluiddempende rubberen voet
Videos
Toepassingen
- Tuinirrigatie uit regentonnen, reservoirs of putten
- Huishoudelijke watervoorziening voor toiletten en wasmachines
Accessoires
Reserveonderdelen BP 5 Home & Garden
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.