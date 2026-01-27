Huishoudelijke waterpomp BP 3.200 Home
Het krachtige huiswatersysteem BP 3.200 Home met geïntegreerd drukvat pompt goedkoop tapwater volautomatisch door het hele huis.
Voordelig proceswater voor de wasmachine, toiletspoeling enz.: het huiswatersysteem BP 3.200 Home overtuigt met de beproefde Kärcher-kwaliteit en zorgt voor de huiswatervoorziening. Zo kunnen alternatieve waterbronnen zoals putten of reservoirs betrouwbaar en comfortabel worden aangeboord en gebruikt – volautomatisch, met voldoende druk en een overtuigende capaciteit. De BP 3.200 Home schakelt naar behoefte automatisch in en weer uit. De terugslagklep en geïntegreerde drukindicator behoren net zo goed tot de uitgebreide uitrusting als het drukexpansievat (19 liter) en de thermische beveiliging. De draagbeugel maakt een comfortabele hantering en transport mogelijk. De pompvoeten kunnen met schroeven aan de grond worden bevestigd, zodat de pomp stevig staat. De BP 3.200 Home kan gemakkelijk worden bediend met de aan/uit-schakelaar direct op de pomp. Hoogwaardige componenten zoals de flens en motoras van roestvrij staal zien er niet alleen goed uit, maar beloven ook een extra lange levensduur.
Kenmerken en voordelen
Robuust en duurzaamKärcher biedt een verlengde garantie van vijf jaar.
Geïntegreerde thermische beveiligingBeschermingsfunctie die voorkomt dat de pomp oververhit geraakt.
Roestvrijstalen flens en schachtRobuuste materialen voor een lange levensduur
Geïntegreerde drukaflezing
- Perfecte controle en onderhoud.
Verbeterde adaptors
- Een optimaal dichtingssysteem voor een eenvoudige pompaansluiting zonder gereedschap.
Aparte vulopening
- Eenvoudig vullen voor gebruik.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|600
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 3200
|Opvoerhoogte (m)
|max. 36
|Werkdruk (bar)
|max. 3,6
|werk druk (bar)
|1,5 - 2,8
|Max. zuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|10,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|12,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|439 x 269 x 517
Verpakkingsinhoud
- Inclusief twee aansluitadapters voor G1 pompen
Uitvoering
- Geïntegreerde drukcompensatietank: 19 l
- Geïntegreerde drukaflezing
- Spatbestendige aan-uitschakelaar
- Thermostaat
- Roestvrijstalen flens en schacht
- Omvat terugslagklep
- Aparte vulopening
- waterafvoerklep
Videos
Toepassingen
- Huishoudelijke watervoorziening voor toiletten en wasmachines
Accessoires
Reserveonderdelen BP 3.200 Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.