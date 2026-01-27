Huishoudelijke waterpomp BP 4.900 Home

Het krachtige huiswatersysteem BP 4.900 Home met geïntegreerd drukvat pompt water uit alternatieve bronnen volautomatisch als proceswater door het hele huis.

De huishoudelijke watervoorziening BP 4.900 Home brengt proceswater volautomatisch, krachtig en betrouwbaar daar waar het gebruikt kan worden - bijvoorbeeld voor de wasmachine of het toilet. In beproefde Kärcher-kwaliteit levert de krachtige BP 4.900 Home water uit alternatieve bronnen zoals putten of reservoirs. Bijzonder praktisch: de huiswaterleiding schakelt naar behoefte automatisch in en uit. Tot de uitgebreide uitrusting van de pomp behoren een terugslagklep, de geïntegreerde drukindicator, het 24 liter drukexpansievat en een thermische beveiliging. De geïntegreerde thermische beveiliging zorgt voor extra veiligheid in geval van nood: de huiswaterleiding schakelt automatisch uit zodra de pomp droogloopt. Dankzij roestvrijstalen componenten is de pomp ook extreem duurzaam. En met voeten die met schroeven aan de grond kunnen worden bevestigd, staat hij altijd stevig op zijn plaats.

Kenmerken en voordelen
Huishoudelijke waterpomp BP 4.900 Home: Robuust en duurzaam
Robuust en duurzaam
Kärcher biedt een verlengde garantie van vijf jaar.
Huishoudelijke waterpomp BP 4.900 Home: Geïntegreerde thermische beveiliging
Geïntegreerde thermische beveiliging
Beschermingsfunctie die voorkomt dat de pomp oververhit geraakt.
Huishoudelijke waterpomp BP 4.900 Home: Roestvrijstalen flens en schacht
Roestvrijstalen flens en schacht
Robuuste materialen voor een lange levensduur
Geïntegreerde drukaflezing
  • Perfecte controle en onderhoud.
Verbeterde adaptors
  • Een optimaal dichtingssysteem voor een eenvoudige pompaansluiting zonder gereedschap.
Basis met schroefoptie
  • Ideaal voor een permanente installatie.
Aparte vulopening
  • Eenvoudig vullen voor gebruik.
Specificaties

Technische gegevens

Nominaal ingangsvermogen (W) 1150
Wateropbrengst max. (l/u) < 4900
Opvoerhoogte (m) max. 50
Werkdruk (bar) max. 5
werk druk (bar) 1,5 - 3,5
Max. zuighoogte (m) 8
Aanvoertemperatuur (°C) max. 35
Aansluitdraad G1
Stroomkabel (m) 1
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Kleur Zwart
Gewicht zonder accessoires (kg) 13,9
Gewicht inclusief verpakking (kg) 18
Afmetingen (L × B × H) (mm) 506 x 269 x 540

Verpakkingsinhoud

  • Inclusief twee aansluitadapters voor G1 pompen

Uitvoering

  • Geïntegreerde drukcompensatietank: 24 l
  • Geïntegreerde drukaflezing
  • Spatbestendige aan-uitschakelaar
  • Thermostaat
  • Roestvrijstalen flens en schacht
  • Omvat terugslagklep
  • Aparte vulopening
  • waterafvoerklep
Toepassingen
  • Huishoudelijke watervoorziening voor toiletten en wasmachines
Accessoires
Reserveonderdelen BP 4.900 Home 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.