Huishoudelijke waterpomp BP 4.900 Home
Het krachtige huiswatersysteem BP 4.900 Home met geïntegreerd drukvat pompt water uit alternatieve bronnen volautomatisch als proceswater door het hele huis.
De huishoudelijke watervoorziening BP 4.900 Home brengt proceswater volautomatisch, krachtig en betrouwbaar daar waar het gebruikt kan worden - bijvoorbeeld voor de wasmachine of het toilet. In beproefde Kärcher-kwaliteit levert de krachtige BP 4.900 Home water uit alternatieve bronnen zoals putten of reservoirs. Bijzonder praktisch: de huiswaterleiding schakelt naar behoefte automatisch in en uit. Tot de uitgebreide uitrusting van de pomp behoren een terugslagklep, de geïntegreerde drukindicator, het 24 liter drukexpansievat en een thermische beveiliging. De geïntegreerde thermische beveiliging zorgt voor extra veiligheid in geval van nood: de huiswaterleiding schakelt automatisch uit zodra de pomp droogloopt. Dankzij roestvrijstalen componenten is de pomp ook extreem duurzaam. En met voeten die met schroeven aan de grond kunnen worden bevestigd, staat hij altijd stevig op zijn plaats.
Kenmerken en voordelen
Robuust en duurzaamKärcher biedt een verlengde garantie van vijf jaar.
Geïntegreerde thermische beveiligingBeschermingsfunctie die voorkomt dat de pomp oververhit geraakt.
Roestvrijstalen flens en schachtRobuuste materialen voor een lange levensduur
Geïntegreerde drukaflezing
- Perfecte controle en onderhoud.
Verbeterde adaptors
- Een optimaal dichtingssysteem voor een eenvoudige pompaansluiting zonder gereedschap.
Basis met schroefoptie
- Ideaal voor een permanente installatie.
Aparte vulopening
- Eenvoudig vullen voor gebruik.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1150
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 4900
|Opvoerhoogte (m)
|max. 50
|Werkdruk (bar)
|max. 5
|werk druk (bar)
|1,5 - 3,5
|Max. zuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|13,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|18
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|506 x 269 x 540
Verpakkingsinhoud
- Inclusief twee aansluitadapters voor G1 pompen
Uitvoering
- Geïntegreerde drukcompensatietank: 24 l
- Geïntegreerde drukaflezing
- Spatbestendige aan-uitschakelaar
- Thermostaat
- Roestvrijstalen flens en schacht
- Omvat terugslagklep
- Aparte vulopening
- waterafvoerklep
Toepassingen
- Huishoudelijke watervoorziening voor toiletten en wasmachines
Accessoires
Reserveonderdelen BP 4.900 Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.