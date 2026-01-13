Huishoudelijke waterpomp BP 5 Home

De krachtige boosterpomp BP 5 Home voor drinkwatervoorziening met een geïntegreerd drukvat Pompt automatisch water uit alternatieve bronnen door het hele huis.

De boosterpomp BP 5 Home levert automatisch en krachtig water op een krachtige en betrouwbare manier, waar het ook kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de wasmachine of het toilet. Met de beproefde Kärcher-kwaliteit, levert de krachtige BP 5 Home water uit alternatieve bronnen zoals putten of reservoirs. Zeer praktisch: de boosterpomp schakelt automatisch in en uit als dat nodig is. Het brede scala aan functies van de pomp omvat een terugslagklep, de geïntegreerde drukindicator, een 24-liter drukcompensatievat en thermische beveiliging. De geïntegreerde thermische beveiliging biedt extra veiligheid in noodsituaties: de watertoevoer wordt automatisch uitgeschakeld zodra de pomp droogloopt. Dankzij de roestvrijstalen componenten is de pomp ook extreem duurzaam. En met poten die met schroeven aan de vloer kunnen worden bevestigd, is gewaarborgd dat de pomp veilig staat.

Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde thermische beveiliging
Geïntegreerde thermische beveiliging
Beschermingsfunctie die voorkomt dat de pomp oververhit geraakt.
Roestvrijstalen flens en schacht
Roestvrijstalen flens en schacht
Robuuste materialen voor een lange levensduur
Geïntegreerde drukaflezing
Geïntegreerde drukaflezing
Perfecte controle en onderhoud.
Geïntegreerde drukaflezing
Specificaties

Technische gegevens

Nominaal ingangsvermogen (W) 1100
Wateropbrengst max. (l/u) 4500
Opvoerhoogte (m) 50
Werkdruk (bar) max. 5
werk druk (bar) 1,9 - 3
Max. zuighoogte (m) 8
Aanvoertemperatuur (°C) max. 35
Aansluitdraad G1
Stroomkabel (m) 1
Beschermingsklasse IPX4
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Kleur Zwart
Gewicht zonder accessoires (kg) 14,7
Gewicht inclusief verpakking (kg) 17
Afmetingen (L × B × H) (mm) 506 x 270 x 513

Uitvoering

  • Geïntegreerde drukcompensatietank: 24 l
  • Geïntegreerde drukaflezing
  • Bevestigingsmogelijkheid
  • Thermostaat
  • Omvat terugslagklep
  • 24L - druktank
Toepassingen
  • Huishoudelijke watervoorziening voor toiletten en wasmachines
Accessoires
Reserveonderdelen BP 5 Home 

