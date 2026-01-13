Huishoudelijke waterpomp BP 5 Home
De krachtige boosterpomp BP 5 Home voor drinkwatervoorziening met een geïntegreerd drukvat Pompt automatisch water uit alternatieve bronnen door het hele huis.
De boosterpomp BP 5 Home levert automatisch en krachtig water op een krachtige en betrouwbare manier, waar het ook kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de wasmachine of het toilet. Met de beproefde Kärcher-kwaliteit, levert de krachtige BP 5 Home water uit alternatieve bronnen zoals putten of reservoirs. Zeer praktisch: de boosterpomp schakelt automatisch in en uit als dat nodig is. Het brede scala aan functies van de pomp omvat een terugslagklep, de geïntegreerde drukindicator, een 24-liter drukcompensatievat en thermische beveiliging. De geïntegreerde thermische beveiliging biedt extra veiligheid in noodsituaties: de watertoevoer wordt automatisch uitgeschakeld zodra de pomp droogloopt. Dankzij de roestvrijstalen componenten is de pomp ook extreem duurzaam. En met poten die met schroeven aan de vloer kunnen worden bevestigd, is gewaarborgd dat de pomp veilig staat.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde thermische beveiligingBeschermingsfunctie die voorkomt dat de pomp oververhit geraakt.
Roestvrijstalen flens en schachtRobuuste materialen voor een lange levensduur
Geïntegreerde drukaflezingPerfecte controle en onderhoud. Perfecte controle en onderhoud.
Geïntegreerde drukaflezing
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1100
|Wateropbrengst max. (l/u)
|4500
|Opvoerhoogte (m)
|50
|Werkdruk (bar)
|max. 5
|werk druk (bar)
|1,9 - 3
|Max. zuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1
|Beschermingsklasse
|IPX4
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|14,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|17
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|506 x 270 x 513
Uitvoering
- Geïntegreerde drukcompensatietank: 24 l
- Geïntegreerde drukaflezing
- Bevestigingsmogelijkheid
- Thermostaat
- Omvat terugslagklep
- 24L - druktank
Toepassingen
- Huishoudelijke watervoorziening voor toiletten en wasmachines
Accessoires
Reserveonderdelen BP 5 Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.