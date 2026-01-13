Huis & Tuin Pomp BP 7 Home & Garden
Duurzame premium huis- en tuinpomp BP 7 Home & Garden met efficiënte 5-traps aandrijving voor het besproeien van de tuin of watervoorziening in huis, bijvoorbeeld met regenwater. Eenvoudig, krachtig, veilig!
Of je nu de tuin wilt bewateren met een constante druk of wasmachine of toilet wilt voorzien van water: de duurzame en onderhoudsvrije kwaliteitspomp BP 7 Home & Garden is ideaal om water aan te zuigen uit alternatieve waterbronnen. De BP 7 met automatische start-/stopfunctie schakelt zichzelf onafhankelijk in en daarna weer uit. In een noodgeval schakelt de droogloopbeveiliging de pomp uit en gaat er een foutlampje branden. De 5-traps aandrijving maakt indruk met het grote vermogen, de energie-efficiëntie en het lage geluidsniveau. De BP 7 Home & Garden heeft minder motorvermogen nodig dan conventionele pompen, wat een besparing oplevert van circa 30 procent. Deze pomp onderscheidt zich niet alleen met handige functies zoals de geïntegreerde voetschakelaar, twee uitlaten voor gelijktijdig aansturen van twee apparaten en geluidsabsorberende rubbervoetjes, maar ook met veiligheidsfuncties zoals het standaard voorfilter en de ingebouwde terugslagklep voor een betrouwbare werking. Kärcher biedt een verlengde garantie van 5 jaar.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudig te gebruiken in huis en tuin
- Betrouwbare aanvoer in huis en constante druk voor het besproeien van de tuin.
Veilig en duurzaam
- Voorfilter, terugslagklep en droogloopbeveiliging standaard inbegrepen.
Meerfasig pomptype
- Uiterst energie-efficiënt en fluisterstil.
Automatische start-/stopfunctie
- De pomp start en stopt automatisch wanneer het nodig is.
Optimale opzuiging
- De kwaliteitspomp zuigt direct water aan vanaf een diepte van 8 meter, bijv. uit een waterreservoir.
Display voor foutcontrole
- Een fout die te maken heeft met de aanzuiging of de druk wordt aangegeven.
Twee wateruitgangen
- Meerdere toepassingen: bijvoorbeeld gras sproeien met sprinklers en gelijktijdig bewateren met tuinsproeiers.
Flexibele T-aansluit-adaptor
- Flexibele installatie voor een optimale uitlijning van de aangesloten slangen.
Comfortabele voetschakelaar
- Eenvoudig in en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.
Ergonomisch handvat
- Eenvoudig te bedienen en te verplaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1200
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 6000
|Opvoerhoogte (m)
|60
|Werkdruk (bar)
|max. 6
|Aanzuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1,85
|Spanning (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|13,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|15,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|230 x 540 x 373
Verpakkingsinhoud
- Aansluitadapter voor G1 pompen
Uitvoering
- Geoptimaliseerde aansluiting
- Comfortabele voetschakelaar
- Automatische start/stop functie
- Inclusief voorfilter en terugslagklep
- Droogloopbeveiliging
- Grote vulopening
- Ergonomische draagbeugel
- Opbergplaats voor kabels
- Display voor foutcontrole
- Twee wateruitgangen
- Roterende geluiddempende rubberen voet
Toepassingen
- Tuinirrigatie uit regentonnen, reservoirs of putten
- Huishoudelijke watervoorziening voor toiletten en wasmachines
Accessoires
Reserveonderdelen BP 7 Home & Garden
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.