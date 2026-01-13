Huis & Tuin Pomp BP 4 Home & Garden
De duurzame en krachtige BP 4 Home & Garden huis- en tuinpomp is ideaal voor bewatering in de tuin en de aanvoer van servicewater in huis, bijvoorbeeld met regenwater.
De Kärcher BP 4 Home & Garden kwaliteitspomp is ideaal voor het gebruik van alternatieve waterbronnen, bijvoorbeeld regenwater uit een waterreservoir. U kunt planten water geven en servicewater leveren aan wasmachines en toiletten. Met de automatische start-/stopfunctie kunt u de pomp zelfs automatisch in- en uitschakelen. Maximale beveiliging: de pomp wordt automatisch uitgeschakeld door de droogloopbeveiliging waarna het foutlampje gaat branden. De krachtige pomp is onderhoudsvrij en levert een constante druk voor optimale bewatering van de tuin. Andere kenmerken voor meer gebruiksgemak zijn de geïntegreerde voetschakelaar, 2 uitgangen om twee apparaten aan te sturen en geluidsabsorberende rubbervoetjes. Het standaard voorfilter en de geïntegreerde terugslagklep zorgen voor een betrouwbare werking. De hoogwaardige materialen staan garant voor een lange levensduur. Een verlengde garantie van 5 jaar is ook verkrijgbaar.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudig te gebruiken in huis en tuinBetrouwbare aanvoer in huis en constante druk voor het besproeien van de tuin.
Veilig en duurzaamVoorfilter, terugslagklep en droogloopbeveiliging standaard inbegrepen.
Automatische start/stopDe pomp start en stopt automatisch wanneer het nodig is.
Optimale opzuiging
- De kwaliteitspomp pompt moeiteloos water op van op een diepte van 8 m, bijvoorbeeld uit een waterput.
Display voor foutcontrole
- Een fout die te maken heeft met de aanzuiging of de druk wordt aangegeven.
Twee wateruitgangen
- Meervoudig gebruik, zoals het besproeien van het gras met een sproeier en tegelijkertijd de tuin sproeien met een tuinslang.
Flexibele T-aansluit-adaptor
- Flexibele installatie - voor een optimale uitlijning van de aangesloten slangen.
Comfortabele voetschakelaar
- Eenvoudig in en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.
Ergonomisch handvat
- Eenvoudig te bedienen en te verplaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|950
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 3800
|Opvoerhoogte (m)
|45
|Werkdruk (bar)
|max. 4,5
|Aanzuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 38
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1,85
|Spanning (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|10,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|12,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|230 x 540 x 373
Verpakkingsinhoud
- Aansluitadapter voor G1 pompen
Uitvoering
- Geoptimaliseerde aansluiting
- Comfortabele voetschakelaar
- Automatische start/stop functie
- Inclusief voorfilter en terugslagklep
- Droogloopbeveiliging
- Grote vulopening
- Ergonomische draagbeugel
- Opbergplaats voor kabels
- Display voor foutcontrole
- Twee wateruitgangen
- Roterende geluiddempende rubberen voet
Toepassingen
- Tuinirrigatie uit regentonnen, reservoirs of putten
- Huishoudelijke watervoorziening voor toiletten en wasmachines
Accessoires
Reserveonderdelen BP 4 Home & Garden
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.