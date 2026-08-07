Aansluitstuk voor 1 1/4" (32 mm) zuigleidingen

Met het aansluitstuk kan een 1 1/4" leiding worden aangesloten (vacuümdichte koppeling) op de zuigzijde van een pomp. Met PerfectConnect-afdichting voor betrouwbare afdichting.

Zuigleidingen met een PE-leidingdiameter van 1 1/4" kunnen met het aansluitstuk worden aangesloten (vacuümdichte koppeling) op de zuigzijde van een pomp. Hierdoor kan bijvoorbeeld water van alternatieve waterbronnen worden aangevoerd, zoals uit waterreservoirs of -putten, voor gebruik voor de wasmachine, toiletdoorspoeling of besproeiing van de tuin. De G1-binnendraad maakt het gebruik van in de handel verkrijgbare zuigslangen met een G1-aansluitdraad mogelijk. BP-accessoires kunnen dankzij de radiale PerfectConnect-afdichting gemakkelijk worden aangesloten met een zeer betrouwbare afdichting – voor een probleemloze werking.

Kenmerken en voordelen
Aansluitstuk voor directe aansluiting van zuigleidingen (1 1/4")
  • Pomp zonder gereedschap aansluiten op leidingen (1 1/4").
Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad G1
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 63 x 80 x 63

Uitvoering

  • Accessoires in het Kärcher PerfectConnect-assortiment
Toepassingen
  • Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …