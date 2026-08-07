Met het aansluitstuk kunnen pompen worden aangesloten (vacuümdichte koppeling) op de zuigzijde van 1” PE-leidingen zonder draad - ideaal voor het gebruik van water uit alternatieve waterbronnen, zoals waterreservoirs of -putten, voor gebruik voor de wasmachine, toiletdoorspoeling of besproeiing van de tuin. Op de G1-buitendraad kunnen in de handel verkrijgbare zuigsets met een G1-aansluitdraad worden aangesloten. De BP-accessoires kunnen dankzij de radiale PerfectConnect-afdichting bijzonder eenvoudig worden aangesloten, voor een uiterst betrouwbare afdichting en een probleemloze werking van de pomp.